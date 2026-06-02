55% de graduados en universidades públicas y privadas en Costa Rica siguen buscando trabajo pese a ya tener empleo

Tener un título universitario en Costa Rica podría garantizar conseguir trabajo, pero no necesariamente el puesto ideal. Así lo demuestra el informe más reciente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), presentado este martes 2 de junio. El dato más llamativo es que el 55% de los graduados que ya tienen empleo están buscando activamente otro trabajo para mejorar sus condiciones.

El estudio se basó en entrevistas a 14.000 profesionales de universidades públicas y privadas. Aunque la gran mayoría tiene un puesto, hay un 3,2% en subempleo (trabajan menos horas de la jornada completa pero están disponibles a trabajar más) y un 9,1% trabaja en algo que casi no tiene nada que ver con lo que estudió.

A pesar de esto, los números generales de empleo muestran un panorama favorable:

El 93% de los graduados tiene trabajo .

. De ellos, la gran mayoría (85,7%) es asalariado y un 23,1% ya es jefe .

y un . El teletrabajo llegó para quedarse, pues el 43,3% trabaja desde la casa.

Para la edición de este año, el informe de Conare añadió el impacto de la Inteligencia Artificial a las variables tradicionalmente estudiadas, las cuales incluyen la movilidad social y la calidad del empleo entre los graduados de la educación superior estatal.