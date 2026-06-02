El País

55% de graduados en universidades públicas y privadas en Costa Rica siguen buscando trabajo pese a ya tener empleo

El último informe de Conare revela que el desempleo entre los graduados recientes es relativamente bajo, pero el 55% de los graduados busca cambiar de trabajo para mejorar.

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Por Yucsiany Salazar y Fernanda Matarrita Chaves
Una persona trabajando en una laptop y utilizando una calculadora. Sobre el escritorio hay varios documentos y papeles, lo que sugiere que la persona está realizando tareas de oficina o contabilidad. La imagen tiene un enfoque en las manos y los elementos, sin mostrar su rostro. El entorno parece ser una oficina.
Más de la mitad de graduados de universidades públicas y privadas buscan empleo, según Conare. (Freedomfolios/Pixaby)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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