Casi la mitad de graduados recientes de universidades públicas y privadas hacen teletrabajo, según estudio de Conare

El 43,3% de los egresados de las universidades públicas y privadas costarricenses laboran actualmente bajo la modalidad de teletrabajo.

Así lo reveló el más reciente informe del Consejo Nacional de Rectores (Conare) sobre la realidad laboral de los profesionales en Costa Rica, presentado este martes 2 de junio.

Para la edición de este año, el informe de Conare añadió el impacto de la Inteligencia Artificial a las variables tradicionalmente estudiadas, las cuales incluyen la movilidad social y la calidad del empleo entre los graduados de la educación superior estatal.

Perfil del graduado

El análisis confirmó el papel de las universidades públicas como motores de ascenso social: casi 7 de cada 10 profesionales son las primeras personas en graduarse de su familia. Asimismo, el 78,6% de los graduados de la muestra proviene de colegios públicos.

En cuanto a la brecha de género, el informe detalla que las áreas de ciencias de la salud, educación y ciencias sociales registran la mayor participación femenina.

Por otro lado, la formación continua sigue siendo una prioridad para los profesionales, ya que casi el 80% de los encuestados indicó que continuó con sus estudios después de graduarse.

El dominio de un segundo idioma también destaca en el perfil, pues el 74,4% afirma dominar el inglés, con un nivel intermedio alto (B2) como el predominante.

Inserción laboral

Los datos de empleabilidad muestran un panorama favorable: el 93% de los profesionales consultados indicó estar ubicado laboralmente.

De este total, el 85,7% cuenta con un trabajo asalariado y un 23,1% ocupa puestos de jefatura.

La experiencia laboral temprana también resulta común en este segmento. El 61,2% de los entrevistados trabajó en algo relacionado con su carrera mientras estudiaba, siendo las áreas de computación, ingeniería y ciencias económicas las que muestran una mayor vinculación prematura con el mercado.