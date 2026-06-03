El País

Magistrado señala efecto de amenazas del expresidente Rodrigo Chaves contra la Sala Constitucional

Fernando Cruz dejó constancia de las presiones del Gobierno a la Sala

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Torres o antenas de transmisión de radio y televisión
Torres de radiodifusión en el volcán Irazú, Cartago. El espectro radioeléctrico que usan esas instalaciones, según el magistrado Cruz Castro, es un bien de dominio público cuya concesión no puede reducirse a una subasta, pues constituye el soporte material de una democracia deliberativa de múltiples voces. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Subasta de radio y tvSala IVFernando Cruz CastroRodrigo ChavesAmenazas Sala IV
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.