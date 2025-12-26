El País

Magistrado de la Sala Constitucional llama a audiencia a la contralora general por subasta de frecuencias de radio y TV

Solicitud ocurre en medio del análisis de un recurso de amparo que mantiene suspendido el proceso

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Paul Rueda y Marta Acosta
El magistrado instructor de la Sala Constitucional, Paul Rueda, concedió audiencia a la Contraloría General de la República en el marco del análisis de un recurso de amparo contra la subasta de frecuencias de radio y tv. (La Nación/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Subasta de radio y TVSala ConstitucionalContraloría General de la RepúblicaPaul RuedaMarta Acosta
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.