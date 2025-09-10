El País

Luis Amador a Rodrigo Chaves: ‘Usted espera el 8 de mayo para que lo nombren ministro y continuar bajo inmunidad’

Por medio de un video, el exministro de Transportes lanzó una serie de cuestionamientos al presidente de la República

Por Natalia Vargas
El exministro de Obras Públicas y Transportes cuestionó la decisión del presidente Rodrigo Chaves de no renunciar a su inmunidad para enfrentar proceso por el aparente delito de concusión.
Luis Amador le indicó al presidente que "el que nada debe, nada teme", ante la negativa del mandatario de renunciar a su inmunidad. (Rafael Pacheco Granados)







