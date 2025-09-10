Luis Amador a Rodrigo Chaves: ‘Usted espera el 8 de mayo para que lo nombren ministro y continuar bajo inmunidad’

Luis Amador le indicó al presidente que "el que nada debe, nada teme", ante la negativa del mandatario de renunciar a su inmunidad.

Luis Amador, exministro de Obras Públicas y Transportes, cuestionó que el presidente Rodrigo Chaves mantenga su inmunidad en el caso de presunta concusión, a diferencia de lo que hizo el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien renunció al fuero.

“Don Rodrigo, nadie esta por encima de la ley. Deje de esconderse detrás de su fuero de protección. Fue más hombre el ministro de Cultura, quien renunció a su inmunidad. El que nada debe, nada teme. ¿Qué le preocupa? ¿Todos los que fuimos testigos de su estrecha relación con Choreco? ¿El testimonio de Bulgarelli, que tuvo el coraje de hablar en su contra? ¿Le preocupa que ya todos sabemos por dónde va la procesión? ¿Que es evidente que usted solo espera al 8 de mayo para que lo nombren ministro y continuar bajo una inmunidad?“, aseveró Amador a través de un video difundido en su canal de You Tube.

“¿Le preocupa que ya todo el mundo sabe que usted no se comió ninguna bronca?“, sentenció.

Tanto Rodríguez como Chaves fueron acusados a principios de abril, por supuestamente haberle pedido al empresario Christian Bulgarelli que entregara $32.000 de un contrato del BCIE a Federico Cruz, conocido como Choreco, quien para el segundo semestre del 2022 era asesor de la Presidencia de la República.

La hipótesis de la Fiscalía General de la República es que Chaves le pidió a Bulgarelli entregarle ese dinero a Choreco a cambio de ganar un contrato por $405.800 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para darle servicios de comunicación a la Presidencia de la República.

Ese dinero que Bulgarelli le dio a Choreco se habría usado para pagar el enganche en la compra de una casa en el condominio Barlovento, en el cantón de La Unión.

El delito de concusión ocurre cuando un funcionario público abusa de su calidad o sus funciones, para obligar o inducir a alguien a dar o prometer un bien o beneficio patrimonial para sí o para un tercero, de forma indebida.

Los diputados que integraron la comisión especial que estudió el levantamiento del fuero de improcedibilidad penal a ambos jerarcas emitió, en pasado lunes, un informe para recomendar al Plenario Legislativo retirar la inmunidad al presidente.

Las diputadas Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), consideraron que sí hay elementos suficientes para que exista formación de causa penal contra Chaves, lo que justifica quitarle el fuero.

El documento se aprobó con dos personas a favor, Andrea Álvarez y Rocío Alfaro, mientras que Daniel Vargas, diputado oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), votó en contra, y anunció que presentará un informe negativo de minoría.

Cuando el plenario ponga a votación el asunto, se conocerá de primero el informe de las diputadas, por ser de mayoría, y si este fuera rechazado, se conocería el de Vargas.

Vargas, por su parte, aseguró a La Nación que prefiere que la prensa acceda a los detalles de su argumentación una vez que la Asamblea Legislativa los suba a su página.