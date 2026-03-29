El País

Los Diques de Cartago: fotografías revelan una zona marcada por desastres desde hace más de un siglo

Imágenes registran inundaciones, avalanchas de lodo y cómo el asentamiento se expandió en una zona de riesgo

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Por Cristian Mora
Los Diques de Cartago
Algunos de los lugares afectados por la inundación lahárica del 9 y 10 de diciembre de 1963 en Taras: 1. Plaza de Taras, 2. Iglesia católica, 3. Escuela República Francesa, 4. Fábrica de jabón Prim, 5. Fábrica de pinturas Kativo y 6. Campo Ayala. (Imagen tomada de Cartago Antiguo en Facebook, con base en material de la Comisión Nacional de Emergencias, CNE). (CNE/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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