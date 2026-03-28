El País

‘Sabemos que aquí es peligroso, pero no tenemos a dónde ir’: vecinos de Los Diques de Cartago reaccionan a propuesta de desalojo y reubicación

Propuesta de la Municipalidad de Cartago genera incertidumbre entre las familias, que temen quedar en la calle

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Por Cristian Mora
Precario los Diques Cartago
Los Diques de Cartago albergan a miles de personas en una franja construida originalmente como contención del río Reventado. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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