El País

¿Es posible desalojar Los Diques de Cartago? Municipalidad y Gobierno analizan cómo intervenir el asentamiento

Los Diques concentran a miles de personas en una zona de riesgo en Cartago. La posibilidad de desalojar el asentamiento abre preguntas sobre cómo hacerlo y qué pasaría con sus habitantes

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Precario los Diques Cartago
En el asentamiento viven al menos 2.500 familias, en condiciones marcadas por hacinamiento y falta de servicios formales. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Los Diques de CartagoMunicipalidad de CartagoAsentamientos informales
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.