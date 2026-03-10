Lanamme: Propuesta de reparación en Los Negritos aguantaría lluvias ‘extremas’

Las inundaciones de octubre provocaron graves y cuantiosos daños a los vecinos de barrio Dent.

La tubería propuesta para evitar más inundaciones en barrio Dent y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), por el desborde de la quebrada Los Negritos, recibió el aval del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme).

Roberto Villalobos Herrera, docente de la carrera de Ingeniería Civil y funcionario de Lanamme, explicó la noche de este lunes, a los diputados de la Comisión Especial de Infraestructura, que estas obras aguantarían “eventos extremos significativos”, como tormentas que, se espera, ocurran cada 100 años.

“Para todo fin práctico, es la mejor solución viable. En la reunión de la semana pasada tuvo el apoyo de todos los entes involucrados”, agregó Villalobos sobre el plan presentado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El túnel desviaría las aguas del bulevar Dent, por donde pasa la quebrada, al río Torres, y tendría dimensiones de 3,8 metros de alto por 3,5 de ancho, con forma de baúl. En principio, el proyecto quedaría listo en el 2028, a lo largo de tres fases.

En la comparecencia también estuvieron los alcaldes de San José y Montes de Oca, Diego Miranda y Domingo Argüello, respectivamente, además del presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña.

La discusión con los diputados giró en torno al financiamiento de esta obra y al tipo de contratación que se utilizaría.

Argüello manifestó que la Municipalidad de Montes de Oca podría aportar entre $6 millones y $7 millones, cerca de la mitad de los $13,8 millones que costaría preliminarmente la construcción.

Por su parte, Miranda no detalló cuánto aportaría su municipio, pues afirmó que eso aún debía definirlo con Montes de Oca; sin embargo, señaló que el dinero podría ser incluido en un próximo presupuesto extraordinario.

El modelo de contratación que pareció más viable entre los comparecientes fue el que se implementa entre entes de derecho público, el cual sería más rápido que una licitación común.

Para recurrir a esta opción, las partes tendrían que realizar un estudio de mercado “que considere a los potenciales agentes públicos y privados, idóneos y, de forma motivada, exponer los razones por las cuales se escoge contratar al agente público”, según señala el reglamento a la Ley General de Contratación Pública.

Mientras tanto, la Municipalidad de Montes de Oca propuso convertir parques, bajo los cuales pasa la quebrada, en lagunas de retardo, para que las aguas se acumulen allí y no se desborden en los puntos en riesgo.

No obstante, ante consultas de la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Carolina Delgado, el ingeniero Villalobos afirmó que esa idea no sería suficiente para lidiar con los niveles de agua que pueden caer en esa zona, como las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en octubre pasado.

Ante esto, Argüello aseguró que esa propuesta aún está bajo estudio por parte de las instituciones pertinentes.