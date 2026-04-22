El País

La inseguridad transforma el centro de Cartago: lea lo que hacen comerciantes con sus rutinas y horarios en 2026

Comerciantes reportan reducción de horarios, caída en ventas y cambios en hábitos de consumo ante el aumento de la delincuencia

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Cartago, recorrido por el centro de la ciudad para documentar ambiente de inseguridad
Comerciantes del centro de Cartago aseguran que han debido modificar horarios, reforzar medidas de seguridad y enfrentar una menor afluencia de clientes ante el aumento de la delincuencia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
InseguridadCartagoDelincuencia
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.