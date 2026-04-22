La inseguridad transforma el centro de Cartago: lea lo que hacen comerciantes con sus rutinas y horarios en 2026

Comerciantes del centro de Cartago aseguran que han debido modificar horarios, reforzar medidas de seguridad y enfrentar una menor afluencia de clientes ante el aumento de la delincuencia.

El cierre reciente de un negocio en el centro de Cartago, en medio del repunte de la violencia e inseguridad en la provincia, genera preocupación entre comerciantes y trabajadores, quienes aseguran que la situación se ha deteriorado en los últimos meses y que empieza a impactar su actividad económica.

En distintos puntos del casco central, comerciantes coinciden en que la violencia, los robos y la presencia de habitantes de calle han modificado sus rutinas, horarios e incluso la relación con sus clientes.

A pocos metros del lugar donde, el pasado 11 de enero, un ataque armado dejó dos personas fallecidas, se ubica la pulpería de Mauricio Céspedes. El comerciante, quien desde hace 17 años trabaja en el centro de Cartago, aseguró a La Nación que la inseguridad ha aumentado significativamente en una provincia que “antes era tranquila y ahora la situación se pone fea”.

Para Céspedes, la inseguridad no solo ha afectado su tranquilidad como ciudadano cartaginés, sino también las ventas del negocio familiar del que depende para su sustento, aunque reconoce que factores como la competencia comercial también influyen.

Hasta el pasado 21 de abril, Cartago contabilizaba 28 homicidios, casi el doble de los registrados en el mismo periodo del 2025, año en el que se registraba 15 casos a esa fecha. La cifra alarma por la violencia que golpea al cantón Central, Oreamuno y Paraíso, y porque muchos de estos sucesos son derivados de las disputas entre grupos delincuenciales.

En el costado noroeste del Convento de los Padres Capuchinos, un ataque armado dejó dos personas fallecidas el pasado 11 de enero. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La situación en la provincia brumosa no es violencia al azar, según explicó el director interino del OIJ, Michael Soto, ya que en este periodo han detectado una reconfiguración del mapa criminal.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, aseguró que la municipalidad está al tanto de la preocupación de los comerciantes y vecinos, aunque señaló que el fenómeno responde a un contexto nacional vinculado a disputas entre grupos criminales.

“Cartago ha vivido un inicio de año atípico en razón de los eventos conocidos, que es la disputa entre grupos narco”, afirmó.

No obstante, indicó que este tipo de hechos ha mostrado una disminución en las últimas semanas y destacó la coordinación entre instituciones como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública, la Policía Municipal y la Fiscalía.

Cambios en hábitos y horarios de comercio

La pulpería de Mauricio Céspedes ha sido víctima de dos robos en los últimos cuatro años. Además, su local se ubica cerca del lugar donde ocurrió el homicidio de dos personas, situación que lo llevó a reducir su horario de atención como medida ante el aumento de la violencia en la zona.

“Yo antes aquí cerraba a las 7 p. m. y ahora cierro a las 6 p. m. Ahí va uno, nada más es encomendarse a Dios y pedirle que cambie el país”, comentó.

En esa misma línea, Yessenia Ramírez, de 53 años, vendedora en una tienda de pasamanería en las cercanías del Mercado Central, explicó que también han modificado los horarios del local debido a la crisis de criminalidad.

“Ahora tratamos de cerrar máximo a las 5:30 p. m., antes lo hacíamos a las 6 p. m.”, relató.

Negocios desocupados también son parte del paisaje del centro de Cartago. La inseguridad podría ser un factor que dificulta alquilarlos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ramírez, además, comentó que sus clientes han cambiado sus hábitos y que ahora muchos de ellos prefieren realizar sus compras en la mañana por temor a salir en la tarde o noche.

Datos del OIJ reflejan una alta concentración de delitos en los sectores donde se ubica buena parte de la actividad comercial de Cartago.

Se trata de los distritos Oriental y Occidental, que abarcan el casco central y acumulan la mayor cantidad de denuncias entre 2022 y 2026. El primero acumula más de 1.700 casos en ese periodo y el segundo registra 1.100. Según la información policial, predominan las denuncias por delitos como hurto, asalto y robo.

Aunque estos datos no permiten establecer una relación directa, sí coinciden con la percepción de comerciantes sobre un aumento en los hechos delictivos y su impacto en la dinámica comercial de la zona.

Por su parte, el alcalde Redondo alegó que, desde el punto de vista económico, el cantón mantiene indicadores positivos. Según detalló, entre abril del 2025 y abril del 2026 se otorgaron 772 nuevas patentes comerciales, frente a solo cuatro renuncias, lo que, a su criterio, refleja un dinamismo en la actividad económica.

Robos, indigencia y temor en el comercio

Cerca de las Ruinas, en un negocio de celulares, un técnico en reparación (quien prefirió no revelar su nombre por seguridad) relató que ha enfrentado pérdidas económicas importantes debido a la delincuencia.

Indicó que en 2025 sufrió un robo cercano al millón de colones, lo que lo obligó a reforzar las puertas y cortinas de metal con las que asegura su local cada noche. El comerciante, aunque asegura no vivir con miedo constante, reconoce que el ambiente en el casco central cartaginés ha cambiado.

“La gente anda con miedo en la calle”, dijo. Añadió que, ante situaciones de riesgo, al igual que el pulpero, opta por cerrar su negocio antes de lo habitual.

El temor a la delincuencia ha llevado a clientes a evitar salir en horas de la tarde y noche en el centro de Cartago. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, Soledad Vergara, de 37 años y propietaria de una tienda de productos de animé cerca del Antiguo Cuartel de Cartago, señaló que el aumento de la criminalidad ha reducido el tránsito de personas en la zona. Indicó que varios de sus clientes han dejado de visitar el centro tras haber sido víctimas de asaltos.

En el cantón Central de Cartago, los delitos más frecuentes son aquellos contra la propiedad: hurto, asalto y robo, así como los relacionados con vehículos, que incluyen robo y “tacha”.

Solo en el distrito Oriental, entre 2022 y 2026, el OIJ registra 661 hurtos, 519 asaltos y 260 robos, además de 294 casos de delitos contra vehículos. En el distrito Occidental, la tendencia es similar, con 375 hurtos, 353 asaltos, 206 robos en el mismo periodo y 190 delitos contra vehículos.

Aumento de habitantes de calle

Los testimonios coinciden en que la inseguridad no se limita a delitos, sino que también incluye situaciones vinculadas a la presencia y aumento de personas en condición de calle en el casco central de Cartago.

Al respecto, el alcalde Mario Redondo reconoció que la situación se ha intensificado desde la pandemia, aunque aseguró que se trabaja en alternativas interinstitucionales para su atención. El jerarca no precisó cuántas personas de calle habitan en el casco central.

“Desde hace tres o cuatro años venimos en un trabajo conjunto con el IMAS (Instituto Mixto dde Ayuda Social), la Fuerza Pública y organizaciones de bien social, tratando de identificar a esta población y buscar opciones de apoyo”, indicó.

La presencia de personas en condición de calle es señalada por comerciantes como un factor que incide en la percepción de seguridad y en la dinámica de los negocios en el centro de Cartago. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Comerciantes consultados señalaron que la situación con las personas de calle incide tanto en la percepción de seguridad como en la dinámica de sus negocios. Mauricio Céspedes afirmó que, en su caso, debe limpiar constantemente los alrededores de su local, ya que en ocasiones han dejado heces y orina frente al establecimiento.

Otros comerciantes indicaron haber sido víctimas de robos y que algunas personas ingresan a los locales a solicitar dinero de forma insistente, en ocasiones de manera agresiva, lo que genera incomodidad entre la clientela.

Reclamos por poca presencia policial

Los comerciantes consultados también cuestionaron la poca frecuencia del patrullaje en el centro de Cartago. El pulpero Céspedes afirmó que la presencia policial es limitada durante gran parte del año y que solo en épocas como diciembre se percibe un mayor despliegue.

“Solo en Navidad se ve más patrullaje, en otros momentos no es tan seguido”, señaló.

En esa misma línea, el técnico en reparación de celulares indicó que, pese a tener la delegación regional a pocas cuadras de su local, en las madrugadas no hay presencia policial.

Comerciantes cuestionan la frecuencia del patrullaje policial en el centro de Cartago, especialmente durante la noche y la madrugada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, Marlen Jiménez, de 47 años y quien cuida carros cerca del Antiguo Cuartel, señaló la necesidad de reforzar la vigilancia, especialmente en horarios nocturnos, para reducir los riesgos y permitir una mayor actividad comercial.

“Donde estamos es completamente inseguro. Yo estoy aquí arriesgándome. En más de un local y en casas se han metido a robar. Y son indigentes y consumidores de droga”, explicó Jiménez.

Mario Redondo indicó que la municipalidad ha incrementado la inversión en seguridad y programas preventivos, y aseguró que se han reforzado los patrullajes en zonas identificadas como puntos críticos. No obstante, reconoció que persisten limitaciones de recursos a nivel nacional.