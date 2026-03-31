Sucesos

Cierra local en el centro de Cartago por crisis de inseguridad

Local era un emprendimiento dedicado a la venta de churros. Tras dar a conocer el comunicado, cerró sus redes sociales

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Por Yucsiany Salazar
Emprendimiento Holy Churro
Holy Churro, negocio ubicado en el centro de Cartago ofrecía una variedad de opciones con los churros como ingrediente principal. Imagen con fines ilustrativos. (Mayela López)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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