Cierra local en el centro de Cartago por crisis de inseguridad

Holy Churro, negocio ubicado en el centro de Cartago ofrecía una variedad de opciones con los churros como ingrediente principal. Imagen con fines ilustrativos.

Holy Churro, un emprendimiento cuyo local se encontraba en el centro de Cartago, anunció el cierre de sus operaciones en medio de preocupaciones por la inseguridad en la provincia y la situación económica del país.

Se trata de un negocio dedicado a la venta de churros que operaba tanto presencial como mediante pedidos vía WhatsApp.

A través de un comunicado público en sus redes sociales, los propietarios informaron que el local cesó operaciones este lunes 30 de marzo, tras varios años de funcionamiento marcados —según indicaron— por aprendizaje y crecimiento, pero también por un entorno cada vez más complejo.

“Con tristeza pero mucho agradecimiento les comunicamos el cierre de operaciones de nuestro local a partir de hoy. La creciente ola de inseguridad y violencia en Cartago nos ha preocupado mucho y consideramos que la grave crisis en la seguridad economía que enfrenta el país, pinta un panorama muy incierto y riesgoso tanto para nosotros como para todos los emprendedores”, señala el escrito.

Holy Churros anunció el cierre del local, ubicado en Cartago, este lunes 30 de marzo. (Redes sociales/Redes sociales)

Tras la publicación, las redes sociales del emprendimiento dejaron de funcionar. A través de la cuenta de WhatsApp empresarial se indica un mensaje de agradecimiento como respuesta automática a los mensajes:

“Te informamos que hemos cerrado nuestro negocio,ya no nos encontramos operando. Agradecemos mucho tu apoyo a nuestro emprendimiento durante estos 4 años. Churrería Holy Churro”.

Por ahora, según se lee en el comunicado, las personas detrás del emprendimiento valoran nuevos proyectos personales y profesionales. Mientras tanto, aseguran que se retiran agradecidos con sus clientes y con las experiencias vividas durante estos años.

La provincia de Cartago registra un repunte de la violencia en los últimos meses, especialmente por el aumento de balaceras, lo cual se traduce en inseguridad entre sus habitantes.

De acuerdo con el más reciente informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con corte a este martes 31 de marzo, en lo que va del 2026 se contabilizan 25 homicidios en la provincia, cifra que duplica los casos registrados en el mismo periodo del año anterior.