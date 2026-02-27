El País

Jerarcas del Micitt y Sutel pidieron vista oral a Sala IV cuando fallo de subasta de frecuencias estaba para votarse

Ministra y Sutel pidieron a Sala IV realizar una vista oral cuando recurso contra subasta de radio y televisión estaba en etapa avanzada. Accionante alegó intento de dilación antes del fallo

Por Juan Fernando Lara Salas
Imágenes de la conferencia de prensa del gobierno de Rodrigo Chaves del 2 de abril del 2025.
Paula Bogantes Zamora, ministra del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), firmó junto con la Sutel la solicitud de vista oral presentada el 23 de febrero ante la Sala IV cuando el recurso contra la subasta de frecuencias ya se encontraba en fase avanzada de resolución. (Casa Presidencial/Casa Presidencial)







