Puente que se desplomó en Orosi recibió ‘mejoras’ del MOPT hace un año

El puente Negro que se desplomó la noche de este jueves 28 de octubre en Orosi de Cartago, había sido intervenido apenas hace un año cuando se le realizaron “mejoras” según informó en aquel momento el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Sin embargo, por razones que se desconocen la estructura se cayó este jueves, lo que inhabilitó la principal vía de comunicación entre el centro del cantón y Orosi. No se registraron personas afectadas.

Rodolfo Méndez Mata, jerarca del MOPT, dijo a La Nación la mañana de este viernes que se dirige a la zona para indagar sobre lo ocurrido y organizar los trabajos de restauración, que podrían tomar hasta una semana, según sus esimaciones.

“Ya se está preparando el traslado de otro puente modular para restablecer el paso. Todavía no he llegado al sitio y no tenemos claridad de lo que pasó, pero estamos moviéndonos para restablecer el paso”, expresó Méndez.

Según el jerarca, en su recorrido tuvo un retraso en la comunidad de Navarro donde los vecinos bloquearon para reclamar mejoras.

Hace un año

La estructura había sido cerrada en julio del 2020 debido a que necesitaba un cambio total de la superficie de ruedo. Además, en ese momento se le realizó una limpieza de drenajes y se le incluyó la reposición de acero estructural, así como la reparación de apoyos. El puente se reabrió un mes después, en setiembre.

La reparación se adjudicó a la empresa Arena Consultores y tuvo un costo de ₡157 millones. Se trata de la misma firma que tuvo a cargo el reforzamiento estructural del puente de la Represa del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en Cachí.

“Desde hace 12 años venimos clamando por una buena reestructuración. ¿Cómo es posible que no se fijaran que los bastiones los estaba socavando los grandes aguaceros?”, reclamó Gerardo Arce, presidente de la Asociación de Desarrollo de Río Macho y miembro director de la Cámara de Turismo de la región.

El puente Negro se encuentra ubicado sobre la Ruta Nacional 224 en Orosi de Cartago. Fotografía: Fernando Gutiérrez, corresponsal GN

Los trabajos de reforzamiento se habían hecho para que transitara por allí maquinaria pesada del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Con la emergencia de este jueves, Orosi queda con una salida por Navarro del Socorro y Cachí, que solamente permite el paso de vehículos livianos. El límite establecido es de 10 toneladas.