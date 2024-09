MOPT reduce de cuatro a tres niveles intercambio de La Lima de Cartago

La intersección de La Lima de Cartago contará con tres niveles en lugar de cuatro, como estaba proyectado, anunció este lunes el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Mauricio Batalla.

El ministro argumentó que la decisión de modificar los diseños se tomó debido a la falta de recursos y porque, según él, no se requería un cuarto nivel. La información fue divulgada durante una visita a la obra con el fin de firmar un cronograma que comprometiera a todas las partes involucradas en el proyecto: el Estado, el contratista y la empresa supervisora, con el fin de avanzar.

“No tenemos el dinero para hacerlo y este gobierno no es tan irresponsable como para dar orden de inicio de algo que no tiene financiado y, número dos, porque técnicamente no es necesario”, declaró Batalla.

Este lunes se fijó una nueva fecha para concluir el proyecto de intercambios de Taras y La Lima, en Cartago. Obras estarían para octubre de 2025.

Según el jerarca, conversaron con Ingeniería de Tránsito, que analizó el nivel de servicio de las rotondas inferiores en dirección a Pérez Zeledón y, tras esa revisión, determinaron que tendría un “buen nivel de servicio” hasta el 2038.

William Abarca, director de la unidad ejecutora del proyecto, explicó que con la medida, el movimiento que se elimina es para quienes vienen de Cartago hacia El Guarco, que utilizarían el cuarto nivel, por lo que se readecúa en el segundo nivel.

Obra completa Taras-La Lima para octubre 2025

Durante la reunión de este lunes, las partes acordaron dividir el proyecto Taras-La Lima y paso de avenida 23 en cinco unidades funcionales. La primera en entregar sería el intercambio o intersección de Taras, el 7 de noviembre, pero solo el tronco principal, para luego continuar con calles marginales y la rotonda de la parte inferior.

La intersección de La Lima estaría lista el 15 de marzo de 2025, pero, igualmente, solo el tronco principal, es decir, los cuatro carriles que conectan Cartago con la autopista Florencio del Castillo.

Todas las obras restantes serían entregadas el 31 de octubre de 2025, de acuerdo con el cronograma firmado. La nueva fecha es 10 meses posterior a lo anunciado hace un año, cuando se informó de que las obras estarían terminadas en diciembre de 2024.