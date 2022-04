Mario Redondo: ‘Nunca he ayudado a ninguna empresa en ningún proceso de contratación’

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, (actualmente suspendido), argumentó la noche de este martes a los diputados de la comisión que investiga irregularidades en contratación de obras viales, que nunca ayudó a ninguna empresa y en “especial” a MECO a ganar ningún contrato de bienes y servicios.

Redondo, quien previo a rendir su declaración, advirtió de que se abstendría a referirse sobre los hechos mencionados en el expediente judicial del llamado Caso Diamante, también insistió de que no intervino a favor de la constructora en la licitación a la que hace referencia dicho legajo judicial, pues los términos del contrato se elaboraron durante la administración anterior y fueron profesionales de planta quienes evaluaron las ofertas y dieron las recomendaciones al Concejo Municipal.

“Por lo más sagrado de mi ser, nunca, nunca, nunca he ayudado, beneficiado, o acordado un trato favorable a ninguna empresa en ningún proceso de contratación de bienes y servicios, nunca convine con nadie en contraprestación de pago o remuneración para beneficiar a nadie en nada, y en este caso en especial menciono a la empresa MECO”, alegó al inicio.

Posteriormente, aseveró en que todos los requisitos y términos de referencia estaban elaborados, acordados y hasta ratificados por la Contraloría General de la República, de previo a su ingreso.

“Nunca he tenido acuerdo con la empresa MECO para ayudarle a ganar absolutamente ninguna licitación, concurso o algo, las acusaciones son falsas y lo que se hace ver como indicio de ello, son frases extraídas de aparentes intervenciones telefónicas claramente descontextualizadas, malinterpretadas o que refieren a otras personas”, sostuvo el jerarca quién dijo que está por ampliar una declaración al respecto ante el Ministerio Público.

De acuerdo con la Fiscalía, Redondo habría recibido dádivas de parte de MECO para financiar su campaña de cara a las elecciones municipales de febrero del 2020. A cambio, el alcalde intervendría para que esa constructora ganara una licitación de ¢756 millones para atender la red vial del cantón de Cartago.

A punto de perder casa

El funcionario además recalcó que la situación que enfrenta desde el pasado 15 de noviembre, ha afectado su salud y su entorno familiar. Además, manifestó ante los congresistas que tras cinco meses sin salario está a punto de perder su casa de habitación, pues no ha podido hacer frente a las cuotas bancarias.

Durante la única ronda de preguntas, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, cuestionó a Redondo sobre la reunión con el gerente de Meco Abel González, que tuvo lugar en el parqueo de un centro comercial y que de acuerdo con la investigación habría sido para discutir los términos de un contrato de asfaltado de vías cantonales.

El funcionario manifestó que dicho encuentro se realizó a las afueras del supermercado Fresh Market, cuyo estacionamiento es al aire libre y que queda a 500 metros de su casa y a la misma distancia de la del gerente de Meco, por lo que no fue premeditado. “Es como la pulpería del barrio”, detalló.

“Tuvimos un encuentro ligero porque don Abel quería plantearme algo en esa oportunidad (...) Si hubiéramos querido un encuentro oculto, es el lugar más inadecuado, no es un parqueo techado, hay cámaras, hay un guarda de seguridad, hay gente entrando y saliendo (...) No es cierto que fueron varias veces, no es cierto que fuera algo premeditado para ocultarse de la gente, fue una conversación como la que tuve con decenas de personas que me topaba”, argumentó.

Al ser cuestionado sobre las razones por las que González lo había contactado, Redondo optó por abstenerse. Lo mismo ocurrió cuando Villalta le preguntó si esta sería una acción que repetiría, teniendo en cuenta que “el asunto (de reunirse fuera de la oficina) no se ve bien”.

Fin de comisión

Aunque días atrás los parlamentarios habían acordado agendar una serie de sesiones extraordinarias para completar las comparecencias pendientes, este martes, seis de los siete legisladores aprobaron una moción para dar por terminada la labor de la comisión investigadora, debido a que la próxima semana (última de trabajo del actual congreso), el plenario sesionará a doble jornada.

De esta manera, recomendarán a los nuevos diputados crear un nuevo foro que complete el trabajo e incorpore los insumos recabados para cumplir con los objetivos de la pesquisa.

Las sesiones pendientes incluían a los alcaldes, proveedores y auditores de las municipalidades de Escazú, San Carlos, Siquirres y Alajuela.