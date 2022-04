Johnny Araya sobre allanamiento por Caso Diamante: ' Desplegaron un operativo como si se tratara de un capo de la mafia’

El alcalde de San José, Johnny Araya Monge, quien se encuentra suspendido de su cargo, compareció este jueves ante los diputados de la comisión especial que investiga supuestos hechos de corrupción en obras viales, que trascendieron con los casos Cochinilla y Diamante.

Desde un inicio, Araya aclaró que únicamente daría una breve declaración, pero no atendería las consultas de los legisladores. En ese mensaje, Araya repitió en varias ocasiones que fue “víctima” de un “show mediático” y calificó de arbitraria e ilegal su detención, durante los allanamientos que se realizaron a inicios de noviembre del año pasado.

El alcalde josefino criticó el operativo en el cual se realizó su detención y dijo que fue “desproporcionado” con más de 50 agentes “fuértemente” armados como si se tratara de un allanamiento a un búnker de narcotráfico o “un capo de la mafia criminal”, además sostuvo que cree que pudo haber intereses políticos.

“Fui víctima de show mediático un verdadero circo, el OIJ y el Ministerio Público desplegaron un operativo desproporcionado, más de 50 oficiales, algunos fuertemente armados como si se tratara del allanamiento de un bunker o un capo de la mafia criminal (...) ¿qué motivaciones tuvieron los que tomaron la decisión? me sacaron esposado, una decisión incomprensible y sin congruencia con lo que ocurrió posteriormente pues la fiscalía ya había decidido no pedir prisión preventiva (...) No descarto por la forma que se llevaron a cabo los operativos que existieran intereses políticos ocultos”, añadió Araya quien dijo que la detención era ilegal y arbitraria.

Al inicio de su intervención, el alcalde además dijo que la razón para no atender los cuestionamientos, se sustenta en que aún ni siquiera ha podido rendir de forma ampliada su declaración en sede judicial.

De acuerdo con Araya, el imputado debe brindar su descargo hasta que la investigación haya avanzado, por lo que no ve correcto ventilar en esta comisión legislativa los argumentos o pruebas que presentará en instancia judicial.

“Sí les puedo decir que rechazo los cargos que se me han hecho en sede judicial, se me atribuyen supuestos delitos que no he cometido y estoy preparado para demostrarlo en las instancias pertinentes (...) Se ha producido un escándalo mediático con la divulgación de hechos descontextualizados, malintencionada e ilegalmente divulgados. Violentando una y otra vez el artículo 295 del Código Penal que protege la privacidad de las investigaciones se ha dañado el principio de inocencia, lesionando el derecho a la intimidad de los ciudadanos que figuran en procesos penales”,añadió Araya.

De acuerdo con el expediente del Caso Diamante, Araya efectuó actos contrarios a sus deberes e intervino en favor de la empresa MECO para que ganara una licitación de ¢394,2 millones, a cambio de presuntas dádivas o promesas de retribución.

Se trata de la reconstrucción de la calle 78, entre la ruta nacional 104 y el bulevar de Rohrmoser, la cual fue adjudicada el 3 de diciembre del 2020 a MECO.

El ente acusador asevera que Marco Vinicio Corrales Xatruch, titular del departamento de Gerencia de Provisión de Servicios de la Municipalidad de San José, también habría recibido promesas de entrega de dádivas por parte de Carlos Cerdas Araya y Luis Fernando Gutiérrez Vargas, dueño y gerente de la Unidad de Asfaltos de MECO, respectivamente.

El actual proveedor de la Municipalidad de San José, Gerardo Chacón, acudió a la comisión legislativa en febrero y ahí rechazó una serie de señalamientos realizados por la Auditoría de ese ayuntamiento en un reciente informe en el que se revelaron irregularidades en procesos de contratación, pago de facturas y pérdida de expedientes que favorecían a la empresa MECO.

El encargado de la Proveeduría insistió en esa ocasión en que en el caso de la calle 78, que aparece en el expediente judicial por haber costado seis veces más de lo previsto, las adjudicaciones se hicieron por ser la oferta con el menor precio, tanto para la licitación de agregados como para la reconstrucción de la carretera ubicada en Rohrmoser. Ambas obras encargadas a MECO.

Araya, al igual que los alcaldes Mario Redondo Poveda, de Cartago; Alfredo Córdoba Soro, de San Carlos; Humberto Soto Herrera, de Alajuela; Arnoldo Barahona Cortés, de Escazú, y Alberto Cole De León, de Osa se encuentran suspendidos de sus cargos mientras avanza la investigación.

