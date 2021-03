“Con la recursividad a nivel de la Contraloría (General de la República) y, por supuesto, la recursividad no es la demora de la Contraloría, tiene que ver con la cantidad de reclamos y objeciones que fueron presentadas, que no ocurrió en obras de agua y saneamiento, sino en el sector vial y, tiene que ver, según nosotros, con un cambiar las reglas de juego, mayor transparencia para ofertar y luego tener un contrato mucho más rígido, que no permita hacer reclamos por parte de las empresas”.