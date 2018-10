“El aeropuerto está migrando a la tecnología de check in alternativa, que más que todo viene a generar una facilitación para el pasajero. Esos servicios son proyectos pilotos, lo que estamos promoviendo en esta nueva área es el self check o el mobile check in y la entrega de equipaje automática a un sistema que va a entender hacia dónde se debe enviar ese equipaje en la zona del sótano donde va ser inspeccionado y colocado en la aeronave”, explicó Juan Belliard.