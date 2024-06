Concesiones nombra a quinta jerarca en dos años en medio de parálisis

El Consejo Nacional de Concesiones nombró el pasado 3 de junio a su quinta secretaria técnica en los dos años que lleva este gobierno.

Desde esa fecha, el cargo lo ocupa la ingeniera Paula Reyes Loría quien asumió en sustitución de Shalom Loría Abarca, quien solo estuvo tres meses en el puesto. La información sobre la nueva jerarca fue confirmada por la oficina de comunicación del CNC, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Reyes asume las riendas de una entidad que, de acuerdo con expertos, carece de músculo y ha experimentado dos años de parálisis entre constantes cambios jerárquicos. Según su currículo, la nueva secretaria técnica es ingeniera civil con una maestría en Administración de Proyectos.

Tiempo perdido en materia de concesiones

José Manuel Sáenz Scaglietti, quien ejerció como secretario técnico durante la administración de Carlos Alvarado (2018-2022), consideró que los primeros dos años del gobierno actual fueron tiempo perdido en lo referente a concesiones. En su criterio, pareciera que para el anterior jerarca del MOPT, Luis Amador Jiménez, este mecanismo de ejecución no era prioridad.

El jerarca del MOPT, Mauricio Batalla, asegura que retomó las negociaciones con la concesionaria a cargo de la ruta 27 para la ampliación de la vía. (Rafael Pacheco Granados)

Sáenz mencionó el caso de la ampliación de la ruta 27. Según él, la negociación para llevar a cabo esa obra había quedado en su gestión muy avanzada, con estudios, diseños y costos concluidos, por lo que quedaba pendiente solo la parte legal.

No obstante, en los últimos dos años, el Poder Ejecutivo no ha sido claro y ha pasado por muchas fases. Ha hablado de no continuar con la concesionaria actual, de buscar nuevos recursos para la ampliación y, finalmente, negociar con la empresa, considerando el alto costo de romper anticipadamente el contrato.

“Nadie evalúa el costo de no hacer las cosas. Se podría haber continuado el trabajo, y a estas alturas ya estarían finiquitando detalles para iniciar las obras”, apuntó Sáenz.

Otro proyecto estancado es la ampliación de la carretera a Cartago, que el MOPT archivó en mayo del año anterior, alegando altos costos e incumplimientos en los estudios presentados por la empresa MECO. En ese momento, el entonces jerarca, Luis Amador, anunció que estructuraría un nuevo plan, pero hasta la fecha no se conocen avances de esa iniciativa y más bien existe un recurso de revocatoria presentado por la constructora que el CNC lleva meses sin atender.

Sáenz aseguró que con el cambio de ministro hay mayor optimismo sobre la promoción de concesiones como alternativa para construir las obras que el país necesita, principalmente porque este mecanismo no implica más endeudamiento estatal. Para esto, dijo, es fundamental reconstituir el Consejo Nacional de Concesiones, que se ha debilitado severamente en los últimos dos años.

En los dos años restantes del actual gobierno, Sáenz señaló la urgencia de abordar la ampliación de la ruta 27, retomar la iniciativa en Cartago y avanzar en otros proyectos ya encaminados, como la ampliación de la ruta 23 (Barranca-Caldera) y el paso de montaña de la ruta 32.

El ingeniero Mario Durán, quien fue directivo del Consejo entre octubre de 2022 y junio de 2023, coincidió en la necesidad de un “nuevo aire” para revitalizar ese órgano.

Durán reconoció que en el tiempo que queda de la administración de Rodrigo Chaves, posiblemente “no es mucho lo que se pueda hacer”. A su juicio, el único proyecto que podría al menos iniciar es la ampliación de la vía a Cartago, siempre que en los próximos meses se revierta la decisión de archivarlo. Además, cree posible lograr un acuerdo respecto a la ampliación de la vía entre San José y Caldera.

La Nación consultó al ministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla sobre el nuevo cambio de secretaria técnica, la reestructuración del Consejo y el estado de los proyectos que están a cargo de esa entidad, pero no obtuvo respuesta.

En una entrevista con el programa radiofónico Nuestra Voz, Batalla afirmó que contrataron a un experto en concesiones a través de una cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyar la “modernización” del Consejo.

Añadió que se retomaron las negociaciones con la empresa Ruta 27 (anteriormente Globalvia) y que se contratará una firma internacional para llevar adelante dichas gestiones. Según Batalla, de lo conversado hasta ahora con los representantes de la empresa española, percibió una “apertura” para lograr un buen acuerdo.

En la sesión de Junta Directiva del CNC del pasado 18 de abril, el ministro Batalla propuso solicitar a la secretaria técnica que presentara un plan de acción para cumplir con los acuerdos pendientes y añadió que se debía priorizar “la visión estratégica” de la Administración de “echar a caminar alguna iniciativa privada”. Batalla añadió en esa misma reunión que “no necesariamente” debía ser la ruta 2 (San José-Cartago).