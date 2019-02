“Eso significa que si no hay un cambio importante en la ejecución de las obras no saldremos con el plazo, la empresa está a tiempo pero por otro lado el ministro (Rodolfo Méndez, de Obras Públicas y Transportes) y el Conavi ya están encendiendo las alarmas de que la empresa tiene que entender que tiene que hacer ajustes importantes porque sino no va a terminar en el plazo contractual”, aseguró Rodríguez.