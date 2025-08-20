INA lanza curso sobre abonos orgánicos: todo lo que debe saber para matricularse

El INA ofrece curso presencial sobre abonos orgánicos. Es gratuito y dirigido a personas con interés en agricultura.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) anunció una capacitación especializada en abonos orgánicos, dirigida a personas que deseen fortalecer sus conocimientos en prácticas agrícolas más sostenibles.

La modalidad es presencial, y se desarrollará en una de las sedes del INA, en el Parque La Libertad, CEGEA ubicado en Desamparados.

LEA MÁS: Conozca estas siete opciones de cursos que el INA impartirá: así puede inscribirse

El curso se impartirá del 9 al 18 de setiembre de 2025, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 2 p. m.

Entre los requisitos solicitados están tener más de 15 años y saber leer, escribir y realizar operaciones básicas.

Las personas interesadas deberán acudir personalmente a realizar la matrícula en el Parque La Libertad el 1 de setiembre a las 9 a.m. El curso tiene cupo limitado, por lo que se recomienda asistir con puntualidad.

Contacto: Marisol Jiménez Rosales, mjimenezrosales@ina.ac.cr, WhatsApp: 8389-0047

Estos son los otros cursos con matrícula abierta en el INA:

Gestión ambiental

Plan de negocios

Preparación para una emergencia

Ergonomía

Interpretación de planos mecánicos

Artesanías en madera

Puede obtener más información en el sitio web del INA: www.inainscripcioncursos.ac.cr.

LEA MÁS: UNA lanza cursos libres: tome nota de la matrícula

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.