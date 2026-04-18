El País

Imputado en el caso BCR SAFI ahora trabaja en Banca para el Desarrollo

Fiscalía investiga a abogado por caso de presuntos sobreprecios en compra de inmuebles por parte de BCR SAFI

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Por Juan Fernando Lara Salas
Álvaro Jiménez Villegas, abogado investigado por la Fiscalía Anticorrupción en el caso BCR SAFI, coordina actualmente la asesoría jurídica de la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo.
Álvaro Jiménez Villegas, abogado investigado por la Fiscalía Anticorrupción en el caso BCR SAFI, coordina actualmente la asesoría jurídica de la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo. Foto: LinkedIn (LinkedIn/Cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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