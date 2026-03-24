El País

Icónico puente en ruta Interamericana se somete a rehabilitación mayor; estas son las obras que realizan

Obras en puente sobre el río Térraba tienen un 40% de avance en su primera etapa

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Por Patricia Recio
Arreglos puente Térraba.
Los trabajos en esta etapa incluyen la limpieza en todas las pilas del puente, sellado de grietas y la remoción del asfalto viejo. (MOPT/MOPT)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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