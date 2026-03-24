Icónico puente en ruta Interamericana se somete a rehabilitación mayor; estas son las obras que realizan

Los trabajos en esta etapa incluyen la limpieza en todas las pilas del puente, sellado de grietas y la remoción del asfalto viejo.

Uno de los puentes más importantes de la carretera Interamericana sur enfrenta desde hace varias semanas trabajos de rehabilitación mayor.

Se trata del puente sobre el río Grande de Térraba en Palmar Norte de Osa, cuyos trabajos en esta primera fase ya superan el 40% de avance.

De acuerdo con el viceministro de Infraestructura, Pablo Camacho, esta fase contempla los trabajos de limpieza en todas las pilas del puente, construcción de protecciones en el bastión No.1, el sellado de grietas y la remoción del asfalto viejo para determinar de manera más precisa el estado de deterioro del puente y trabajar en su rehabilitación.

En esta primera etapa se repararán las juntas que estén dañadas, se realizarán reparaciones en el tablero, construcción de aceras en los accesos, entre otras intervenciones necesarias.

Según Camacho, esta primera fase de obras finalizaría en junio de este año y a partir de julio arrancará la segunda etapa.

Avanzan trabajos en el puente sobre el río Grande de Térraba

Esos trabajos posteriores incluyen el reforzamiento estructural del puente (subestructura y superestructura), con el fin de que cumpla con las exigencias actuales en cuanto a cargas vehiculares y criterios sísmicos establecidos en la normativa de diseño de puentes.

“En esta segunda fase además de todo el reforzamiento estructural, también estaremos interviniendo las cerchas con labores de limpieza y pintura, y mejoras en la iluminación, para complementar así toda la intervención” agregó el viceministro.

De acuerdo con la información del MOPT, el manejo de tránsito se realiza mediante la aplicación de cierres parciales de la vía, con paso intermitente en ambos sentidos, regulados por banderilleros. La mayoría de las labores se realizan en horario diurno, de 5 a. m. a 6 p. m.; adicionalmente se advirtió que algunas tareas más complejas podrían requerir que los cierres se extiendan al horario nocturno.

Los trabajos en el puente Térraba finalizarán en junio la primera fase. (MOPT/MOPT)

Además, se informó que durante Semana Santa se suspenderán la labores para facilitar el tránsito hacia los destinos de los vacacionistas, por lo que el último día de trabajo en ese punto será este viernes 27 de marzo y se retomarán las labores el lunes 6 de abril.

La intervención de este puente tiene un costo de $10,3 millones y es ejecutada mediante el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri) y fueron encargadas a las empresas Bel Ingeniería y La Estrella.