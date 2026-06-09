El País

ICE analiza demoler edificio Jorge Manuel Dengo por riesgos estructurales detectados hace 11 años

Informes señalan que inmueble incumple normas sísmicas y de seguridad; presidente ejecutivo valora demolición y desata crítica sindical

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Por Juan Fernando Lara Salas
El ICE asegura que la medida cautelar traba el desarrollo de su oferta comercial en 5G. Edificio central del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en Sabana Norte. Fotografía:
El edificio Jorge Manuel Dengo del ICE, en Sabana Norte, podría ser demolido tras estudios que advierten riesgos estructurales y falta de cumplimiento de normativa sísmica, según indicó la entidad. (Rafael Pacheco Granados)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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