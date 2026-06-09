ICE analiza demoler edificio Jorge Manuel Dengo por riesgos estructurales detectados hace 11 años

El edificio Jorge Manuel Dengo del ICE, en Sabana Norte, podría ser demolido tras estudios que advierten riesgos estructurales y falta de cumplimiento de normativa sísmica, según indicó la entidad.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) valora la posible demolición del edificio Jorge Manuel Dengo Obregón, en Sabana Norte, tras años de estudios técnicos que evidencian riesgos estructurales y el incumplimiento de normativa sísmica vigente.

La posibilidad fue confirmada por el presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña Mora, quien indicó que el inmueble —con 54 años de antigüedad— no ofrece condiciones seguras para el personal, lo que motivó su desocupación.

“El edificio tiene debilidades estructurales importantes”, afirmó el jerarca en declaraciones a Telenoticias de Canal 7 la semana anterior, donde además señaló que entre las alternativas se contemplan mantenerlo, remodelarlo o incluso demolerlo.

Estudios técnicos sustentan decisión

Este martes, el ICE defendió en un comunicado de prensa que todas las acciones adoptadas sobre el edificio se han basado en criterios técnicos, “priorizando la seguridad de las personas y la continuidad del servicio público”, según la nota de prensa.

Desde 2015, aseguró el mensaje de hoy, la institución ha desarrollado evaluaciones estructurales, geotécnicas, sismorresistentes y electromecánicas que identificaron vulnerabilidades críticas en el inmueble .

Informes elaborados entre 2018 y 2021 concluyeron que el edificio no alcanza el nivel de desempeño “Seguridad de Vidas”, exigido por la normativa vigente, y que cualquier reforzamiento estructural requeriría su desocupación total.

Un análisis independiente realizado en noviembre de 2023 confirmó estos hallazgos, validando que la estructura no cumple con los requisitos sísmicos actuales, indicó hoy el ICE.

Sergio Ortiz, presidente de la Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (Acotel), indicó este martes que el comunicado del ICE reafirma “lo que técnicamente sabíamos y es que existe un daño estructural en el Edificio Jorge Manuel Dengo”.

Eso es correcto y por ello es que actualmente ningún trabajador o trabajadora labora en este edifico, detalló Ortiz.

El edificio Jorge Manuel Dengo del ICE, con 54 años de antigüedad, presenta deficiencias estructurales que ponen en duda su permanencia y abren la posibilidad de demolición, según la institución. (Rafael Pacheco Granados)

Fallas en sistemas y traslado de personal

Según el comunicado, a los problemas estructurales se suman deficiencias en los sistemas electromecánicos, incluyendo instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, climatización y protección contra incendios, que requieren una modernización integral conforme al Código Eléctrico Nacional, la Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos y estándares NFPA.

Los estándares NFPA (siglas en inglés de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Estados Unidos) son un conjunto de más de 300 códigos y normas diseñados para minimizar los riesgos y daños por incendios, peligros eléctricos y otros riesgos de seguridad

Los especialistas determinaron que estas intervenciones son incompatibles con la permanencia de personal en el edificio.

Con base en estos criterios, el ICE confirmó este marte que inició en diciembre de 2024 el traslado de sus funcionarios hacia la Torre Grupo ICE, en Sabana Sur.

El eventual futuro del inmueble abre la puerta a otros desarrollos en el terreno que ocupa actualmente.

Según Acuña en declaraciones a Canal 7, la ubicación podría destinarse a proyectos comerciales u otros usos complementarios al Estadio Nacional, aunque subrayó que construir un nuevo edificio implicaría una inversión considerable que podría priorizarse en proyectos eléctricos.

Ante esas ideas, Sergio Ortiz calificó este día como “aseveraciones irresponsables” las declaraciones sobre demoler el edificio y destinar el área para comercio o un anexo al Estadio.

“Evidentemente esas aseveraciones no poseen fundamento técnico y tampoco han sido socializadas con los trabajadores del ICE. La cultura iceíste valora la ciencia y la técnica en las decisiones, por eso Marco Acuña y su ego no calzarán nunca en esa cultura”, recalcó.

El ICE indicó que continúa realizando estudios técnicos, financieros y legales para definir el destino final del edificio, bajo criterios de sostenibilidad, viabilidad y resguardo del interés público.