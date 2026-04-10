ICE destituye a gerente general

Harold Cordero Villalobos fue destituido como gerente general del ICE.

El Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) acordó finalizar el nombramiento de Harold Cordero Villalobos como gerente general de la institución.

Cordero ejercía el cargo desde octubre de 2022.

La decisión se tomó este jueves 9 de abril de 2026 durante la sesión 6730 del órgano colegiado. Cordero Villalobos dejará sus funciones de manera oficial a partir del próximo lunes 13 de abril.

Marco Acuña Mora, presidente ejecutivo del ICE, asumirá el cargo de gerente de forma interina.

La institución confirmó que iniciará un proceso de selección para designar al nuevo titular de la Gerencia General.

El ICE no ahondó en los motivos de la destitución.