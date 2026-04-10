El País

ICE destituye a gerente general

El funcionario dejará sus funciones a partir del 13 de abril

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Entrevista al gerente de Telecomunicaciones a.i. Kolbi, Harold Cordero Villalobos para El Financiero.
Harold Cordero Villalobos fue destituido como gerente general del ICE. (Albert Marín.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ICEgerente generalGrupo ICE
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.