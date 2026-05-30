El País

Hundimiento en Orotina: MOPT abre paso temporal sobre ruta 27

Paso temporal es para vehículos livianos en el kilómetro 56 en Orotina, de 6 a.m. a 6 p.m. Los vehículos pesados deben circular por Cambronero

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas

Luego del hundimiento del miércoles, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó este sábado que quedó habilitado un paso temporal en el kilómetro 56 de la Ruta Nacional 27, en Coyolar de Orotina, en Alajuela.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hundimiento OrotinaReabierto pasoMOPTHundimiento ruta 27
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.