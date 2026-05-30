Hundimiento en Orotina: MOPT abre paso temporal sobre ruta 27

Luego del hundimiento del miércoles, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó este sábado que quedó habilitado un paso temporal en el kilómetro 56 de la Ruta Nacional 27, en Coyolar de Orotina, en Alajuela.

El paso es exclusivo para vehículos livianos y estará disponible de 6 a.m. a 6p.m. Los vehículos pesados deben continuar utilizando la ruta por Cambronero.

Paso en Coyolar de Orotina

El punto fue afectado por un hundimiento ocurrido la tarde del 27 de mayo.

La apertura estaba prevista para el viernes, pero el MOPT la postergó hasta este sábado a las 6 a.m. debido a las lluvias que se intensifican en la zona durante las horas nocturnas.

La maquinaria continúa trabajando en el lugar para restablecer el paso en su totalidad.

La Policía de Tránsito mantendrá regulaciones en el sitio. Las autoridades solicitan a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización y acatar las instrucciones del personal presente.