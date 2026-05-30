Hundimiento en Orotina: MOPT abre paso temporal sobre ruta 27

Luego del hundimiento del miércoles, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó este sábado que quedó habilitado un paso temporal en el kilómetro 56 de la Ruta Nacional 27, en Coyolar de Orotina, en Alajuela.
Luego del hundimiento del miércoles, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó este sábado que quedó habilitado un paso temporal en el kilómetro 56 de la Ruta Nacional 27, en Coyolar de Orotina, en Alajuela.
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