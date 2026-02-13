El País

Historia de Faber-Castell en Costa Rica: cómo operó y por qué decidió cerrar e irse

Fábrica en Corredores marcó por años la economía local. Cierre y destino posterior del inmueble explican por qué hoy vuelve a estar bajo la lupa

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Imagen de archivo de trabajadores costarricenses en la fábrica de lápices de Faber-Castell en Corredores de Puntarenas. Exportaba la mayor parte a Estados Unidos, Canadá y Australia. Fotografía:







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Faber-Castell Costa RicaHistoria Faber-CastellMaderín EcoPlanta CorredoresCatemDonación
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.