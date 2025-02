El Catem es centro humanitario, no prisión

Al tocar suelo costarricense, los migrantes deportados por Donald Trump deberían quedar libres de inmediato y no se les puede enviar a su país de origen si tienen riesgo para su vida o libertad. No son criminales, no han cometido ningún delito en Costa Rica, ni siquiera una infracción migratoria, porque no deseaban venir aquí; los trajeron de manera forzada.

