Hello Brete registra el 17% de las licencias anuales de Open English en mes y medio; la mayoría de usuarios está en niveles de inglés básico

Mediante la plataforma Hello Brete, personas mayores de 15 años podrán acceder a cursos de inglés de Open English. Sin embargo, no hay ninguna garantía sobre el nivel del idioma que alcanzarán los estudiantes. (MEP/Cortesía)

A mes y medio de su lanzamiento, el programa Hello Brete, impulsado por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para ofrecer cursos virtuales de inglés mediante la plataforma Open English, registra 83.023 personas con una licencia activa.

La cifra equivale al 16,6% de las 500.000 licencias que la institución proyecta otorgar durante el primer año de ejecución.

Datos suministrados por el INA a consulta de La Nación revelan que, al 18 de mayo, cerca del 52% de las personas beneficiarias eran mujeres jefas de hogar.

Además, 1.308 usuarios con alguna discapacidad participaban en el programa, lo que representa el 1,5% de la matrícula total.

La iniciativa está dirigida a personas mayores de 15 años y contempla una condición de permanencia: quienes acumulen más de 15 días sin ingresar a la plataforma serán considerados desertores y perderán el beneficio.

Predominan los niveles básicos

Aunque el programa fue presentado como una herramienta para fortalecer la empleabilidad, los datos del INA muestran que la mayoría de los participantes se encuentra en etapas iniciales de aprendizaje del idioma.

De los 83.023 estudiantes, registrados al 18 de mayo, los niveles básicos A1 y A2 concentran 68.909 estudiantes, equivalentes a más del 83% de la matrícula.

A1: 48.153 estudiantes

A2: 20.756 estudiantes

B1: 11.623 estudiantes

B2: 2.491 estudiantes

Según el INA, más de 83.000 personas están aprendiendo inglés con el programa Open English. La mayoría lo hace en niveles básicos. (Shutterstock)

¿Alcanza para acceder a empleos bilingües?

Consultado sobre el perfil de los usuarios, el INA indicó que existe un equilibrio entre personas que actualmente tienen empleo y aquellas que se encuentran buscando trabajo.

“Se ha identificado un balance entre las personas registradas que actualmente cuentan con empleo (...) y aquellas que se encuentran en búsqueda de trabajo, lo cual potencia directamente la capacidad de estos usuarios para encontrar un empleo digno”, señaló la institución.

No obstante, especialistas han advertido que los niveles de dominio del inglés requeridos por los empleadores suelen ser superiores.

Giannina Seravalli, académica e investigadora de la Universidad Nacional (UNA), ha señalado que, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, los puestos bilingües suelen exigir competencias entre los niveles B2 y C1.

En abril, el entonces presidente ejecutivo del INA, Christian Rucavado, afirmó que el bilingüismo puede traducirse en mejores ingresos laborales.

“En Costa Rica, ser bilingüe puede aumentar el salario entre un 20% y un 38%, y en puestos técnicos este incremento alcanza, en promedio, un 34%”, indicó en un comunicado institucional.

Sin embargo, al consultársele sobre observaciones de expertos que sostienen que los usuarios de plataformas de aprendizaje virtual rara vez superan los niveles A2 o B1, Rucavado respondió que el progreso depende en gran medida del compromiso individual de cada estudiante.

“El avance en la materia de cualquier curso es un compromiso de la persona por aprender. Asimismo, como este servicio es de carácter innovador, se debe contemplar el uso de la IA para la formación, elemento nuevo dentro del modelo de aprendizaje”, manifestó.

Sin garantía de nivel ni de empleabilidad

Pese a que el programa fue promovido como una alternativa para fortalecer las oportunidades laborales, el acuerdo de contratación adjudicado al Consorcio Say Pura Vida! by Open Education —empresa matriz de Open English— y Radiográfica Costarricense (Racsa) no establece garantías sobre el nivel de dominio del idioma que alcanzarán los estudiantes ni sobre su eventual acceso a mejores empleos.

Además, expertos han cuestionado la efectividad de los modelos completamente virtuales para desarrollar competencias comunicativas avanzadas.

Allen Quesada, director de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica (UCR), había señalado anteriormente que este tipo de plataformas carecen del acompañamiento pedagógico y de la práctica conversacional sostenida que requiere el aprendizaje sólido de una segunda lengua.

Frente a esas críticas, Rucavado sostuvo que Hello Brete incorpora herramientas complementarias como inteligencia artificial, retroalimentación personalizada, profesores en vivo y guía pedagógica para reforzar el proceso de aprendizaje.