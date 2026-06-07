El País

Hello Brete registra el 17% de las licencias anuales de Open English en mes y medio; la mayoría de usuarios está en niveles de inglés básico

Casi el 52% de las licencias activadas son mujeres jefas de hogar, informa el INA

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Hello Brete, alianza del INA con Open English para que costarricenses aprendan inglés de modo gratuito
Mediante la plataforma Hello Brete, personas mayores de 15 años podrán acceder a cursos de inglés de Open English. Sin embargo, no hay ninguna garantía sobre el nivel del idioma que alcanzarán los estudiantes. (MEP/Cortesía) (Archivo LN/Archivo LN)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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