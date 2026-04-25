El País

Gobierno no exige garantía a plataforma de Open English ni asegura con qué nivel saldrán los alumnos de Hello Brete: lea las características del contrato

La responsabilidad del avance del programa Hello Brete recae en los estudiantes, afirmó Christian Rucavado, presidente ejecutivo del INA

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Por Fernanda Matarrita Chaves y Patricia Recio
La plataforma Hello Brete permite estudiar inglés de forma gratuita, tras alianza entre el INA y Open English.
Mediante la plataforma Hello Brete, personas mayores de 15 años podrán acceder a cursos de inglés de Open English. Sin embargo, no hay ninguna garantía sobre el nivel del idioma que alcanzarán los estudiantes. (MEP/Cortesía)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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