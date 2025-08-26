H. Solís sobre obras Taras-La Lima: ‘Solicitamos encarecidamente a los cartagineses que tengan paciencia’

Roberto Acosta, el gerente de H. Solís, respondió a las críticas del alcalde de Cartago, Mario Redondo, quien denunció presas “insoportables” e “inhumanas” por cierres sin previo aviso por parte de la empresa constructora del proyecto de ampliación en el tramo Taras-La Lima.

“Entiendo las preocupaciones planteadas por el señor alcalde”, dijo Acosta a La Nación, quien explicó que los cierres son parciales en un solo carril.

“Estas medidas son indispensables para garantizar la seguridad de todos los usuarios mientras se lleva a cabo el trabajo, y están autorizadas por la Dirección General de Tránsito”, indicó.

Acosta agregó que el proyecto está en la fase final, por lo que los cierres de un carril se repetirán con cierta frecuencia.

“Por lo tanto, solicitamos encarecidamente a los cartagineses que tengan paciencia mientras trabajamos para concluir este importante proyecto”, indicó.

Señaló que el objetivo principal de H. Solís es terminar la construcción de tres pasos elevados que beneficiarían a más de 40.000 vehículos que transitan por la zona, y aseguró comprender que las rutas alternas son limitadas, lo que complica la situación.

Sobre los trabajos de este fin de semana pasado, el empresario expuso que consistieron en la canalización eléctrica subterránea transversal al tronco principal entre Pequeño Mundo y el acceso al túnel deprimido.

Además, se colocó mezcla asfáltica en los ensanches de los carriles centrales, labor generalmente realizada de noche para minimizar el impacto en el tráfico. No obstante, debido a los cierres nocturnos de la ruta 32, se vieron obligados a trabajar durante la mañana, explicó.