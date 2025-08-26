El País

H. Solís sobre obras Taras-La Lima: ‘Solicitamos encarecidamente a los cartagineses que tengan paciencia’

Empresario Roberto Acosta respondió a las críticas del alcalde de Cartago, Mario Redondo, sobre las largas presas por las obras Taras-La Lima

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas y Juan Fernando Lara Salas
La Lima, apertura de paso superior
El proyecto se encuentra en su fase final, dijo Roberto Acosta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
H. SolísMario RedondoTaras-La Lima
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.