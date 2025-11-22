Grupo Extra confirma participación en la subasta de frecuencias de TV y radio

Grupo Extra reaccionó a la subasta pública para renovar señales de televisión y radio.

El Grupo Extra confirmó que participará en la subasta de bandas de radio y televisión elaborada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Óscar Gutiérrez, gerente de Grupo Extra, señaló en declaraciones a Diario Extra: “Se entregó la documentación requerida para el concurso del espectro radioeléctrico, según lo pedido por Sutel”.

Repretel y Televisora de Costa Rica confirmaron que participaron en la subasta.

La fecha límite para participar vence a la medianoche de este viernes. Los concesionarios interesados deberán presentar sus ofertas para concursar en la subasta. La concesión será adjudicada a quien proponga el monto más alto.

El Gobierno emitió un acuerdo ejecutivo para poner en marcha un proceso de subasta pública del espectro radioeléctrico. De acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), la meta es ampliar la cobertura nacional y modernizar el uso del espectro. Los interesados (excepto las entidades excluidas) deberán presentarse ante la Sutel para participar en la subasta.

Los precios base fijados para concursar ascienden a $386.000 para radio FM de cobertura nacional; $1,6 millones para televisión de cobertura nacional y entre $157.629 y $325.044 para frecuencias televisivas regionales.

El concurso busca asignar las bandas a operadores capaces de garantizar un ”servicio eficiente" en todo el territorio nacional.