“El Gobierno no ha propuesto prácticamente nada. No hay una vinculancia propia con el Legislativo, o sea, que todo lo que podamos aprobar aquí ¿cómo me lo garantiza si los diputados no lo acuerdan? Tengamos sentido común, el documento está en la Asamblea Legislativa tenemos que tener a alguien que relacione esta mesa con la Asamblea, ¿ese no es el papel de Piza, no es el papel del ministro de la Presidencia?”, cuestionó Cascante.