Mujeres indignadas repudiaron guía de cómo vestirse para evitar violencia sexual

La indignación de un grupo de manifestantes, en su gran mayoría mujeres, se sintió este domingo 23 de enero, poco antes del mediodía, en San Pedro de Montes de Oca, durante una manifestación en contra de la llamada Guía de Buenas Prácticas de Seguridad en las Operaciones Turísticas, del Gobierno, en la cual se advertía a viajeras extranjeras de cómo vestir para evitar agresiones sexuales, entre otras recomendaciones.

“Hoy declaramos nuestro repudio completo contra esa guía y contra las instituciones del Estado que no resguardan como les corresponde los derechos humanos de la mujeres y las niñas en este país, incluidas turistas, mujeres migrantes y nuestras mujeres indígenas”, se quejó Melissa Chinchilla, la dirigente del colectivo Handmaid Costa Rica que organizó la actividad.

“Considere la diferencia cultural con respecto a su país de origen, procure vestir un estilo similar al local para evitar llamar la atención”; “evite caminar a solas en horario nocturno” o “prefiera los horarios diurnos”, eran parte de las sugerencias vertidas en el documento cuyo contenido divulgó La Nación esta semana.

El documento lo emitieron juntos el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) para aconsejar al sector turístico qué decirle a las huéspedes extranjeras que lleguen sin compañía al territorio nacional. Al descubrirse el contenido del texto, esas autoridades retiraron la publicación del sitio en línea del ICT.

Parte del grupo de manifestantes este sábado en San Pedro de Montes de Oca, que mostraron su repudio por la guía del ICT y el estado de violencia interno contra las mujeres. Fotografía: John Durán.

En vez de tales sugerencias, Chinchilla invitó a las autoridades a mejor adoptar otras medidas tendientes a erradicar la violencia contra las mujeres en Costa Rica porque, para ella, el asunto es una emergencia nacional que se agrava a falta de instituciones eficientes y que, dijo, son laxas cuando se trata de penar agresiones contra mujeres.

El grupo impidió por unos minutos el tránsito vehicular a la altura de la rotonda de la Hispanidad, en San Pedro, a medida que sus integrantes avanzaron sobre la vía principal en barrio Los Yoses.

Coreando rimas contra el Gobierno y alzando pedazos de cartón vueltos en pancartas, las manifestantes expresaron su molestia por la actuación de las autoridades en general con el tema de la guía y lo que consideran la indefensión de las mujeres en Costa Rica contra actos de agresión.

“Gobierno que no reacciona es cómplice”. “Sola o borracha, igual quiero llegar a casa” y “quiero vestirme como me da la gana y estar segura. La Policía no nos está cuidando”, eran algunos de los mensajes.

El ministro de Seguridad, Michael Soto, y la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Marcela Guerrero, deberán rendir explicaciones ante comisiones legislativas sobre recientes casos de violación en el Caribe y la polémica que originó la guía para turistas.

Ambos jerarcas fueron llamados a cuentas tanto por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico como por la Comisión de la Mujer, pues según información de la Asamblea Legislativa, “el abordaje será diferente” en cada foro.