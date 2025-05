Gobierno aplica destitución masiva y toma el control del BN

El gobierno de Rodrigo Chaves recurrió a una destitución masiva de la anterior Junta Directiva del Banco Nacional (BN) para tomar el control de la entidad financiera, mediante el nombramiento inmediato de un nuevo grupo de directores.

El expresidente del BN, Marvin Arias, calificó de ilegal la destitución, la cual se dio como consecuencia de una disputa por el nombramiento de la gerente general, Rosaysella Ulloa. Chaves argumenta que se trató de un concurso “ofensivo”.

La polémica no quedó ahí porque, luego de juramentar a los nuevos directores, el mandatario Rodrigo Chaves les pidió examinar la negociación del crédito de una compañía en específico, que estaría vinculada a opositores.

Chaves no precisó el nombre de la empresa ni aparentes anomalías, de acuerdo con un video difundido por Casa Presidencial. No obstante, el gobernante sí hizo una referencia a una supuesta conexión entre la empresa y políticos opositores.

2. Diputados salvan proyecto de vuelos baratos a Centroamérica

Una contrajugada legislativa de los diputados oposición le impidió a la administración del presidente, Rodrigo Chaves, sepultar el proyecto de ley de vuelos baratos entre Costa Rica y Centroamérica, este jueves.

Chaves retiró todos los proyectos que había en la agenda del plenario y dejó sobre la mesa únicamente la iniciativa sobre vuelos baratos, que tiene pendiente de conocer el veto presidencial. La idea era obligar a los congresistas a votar el resello, sin que tuvieran los 38 votos necesarios, pues es una cantidad difícil lograr un jueves.

De hecho, apenas había 40 legisladores en el plenario y, de ellos, los ocho oficialistas están en contra del resello.

No obstante, Gilberto Campos, Gilberth Jiménez y Alejandra Larios hicieron uso de la palabra durante la primera hora de la sesión, lo que impidió pronunciarse sobre el veto, pues este solo se puede discutir en ese periodo. Lo sucedido desató la molestia de la jefa oficialista Pilar Cisneros.

Cuando el oficialismo se dio cuenta de la jugada de la oposición para impedir que se sepultara el plan sobre vuelos baratos, ya era muy tarde. (Aarón Sequeira/Aarón Sequeira)

3. OIJ difunde lista de los 10 más buscados

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) suministró el listado de las 10 personas más buscadas por su presunta relación con crímenes violentos. En la primera fila, destaca el nombre de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, quien incluso es buscado por la DEA.

En el resto del listado, se puede observar otros nombres que también han acaparado titulares de prensa en los últimos meses.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) suministró a 'La Nación' una lista de las 10 personas más buscadas por las autoridades policiales en Costa Rica. (La Nación/La Nación)

4. ¿Por qué Musk rompió con Trump?

El multimillonario Elon Musk anunció el 28 de mayo que deja su puesto en el gobierno de Estados Unidos como asesor para reducir el gasto federal poco después de su primera gran divergencia con el presidente Donald Trump: el megaproyecto de ley de presupuesto.

El magnate de origen sudafricano y dueño de empresas tecnológicas como SpaceX, Tesla o Starlink, aseguró que esta ley de presupuesto socava la misión de DOGE, con la que decenas de miles de empleados de agencias gubernamentales perdieron sus puestos.

“Me decepcionó ver el proyecto de ley de gasto inmenso, francamente, que aumenta el déficit presupuestario”, dijo Musk en una entrevista con la cadena CBS News de la que se emitió un fragmento el martes por la noche.

La “ley grande y hermosa”, como la llama Trump, fue aprobada por la Cámara de Representantes y ahora pasa al Senado.

El proyecto de ley de presupuesto de Trump blinda la visión del gobierno de una nueva “Edad de Oro”. Concretamente reduce los programas de seguridad social para financiar una extensión de sus recortes de impuestos de 2017.

Sus críticos dicen que diezmará la atención médica para los estadounidenses más pobres y hará que la deuda nacional se dispare.

Analistas independientes advirtieron que aumentaría el déficit hasta en $4 billones en una década.

4. Chaves se disculpa con presidente de Guatemala

El presidente Rodrigo Chaves se disculpó con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, por la afirmación que hizo sobre la esposa de su homólogo, Lucrecia Peinado, de que ella se encontraba como refugiada política en México.

“Mis disculpas a mi apreciadísimo amigo, el presidente de Guatemala, don Bernardo Arévalo: fue algo que no debí haber dicho”, dijo Chaves. “Está bien que me hayan contradicho y que hayan dicho que eso no es una realidad. Yo no voy a entrar en debates con un colega a quien aprecio muchísimo, ni voy a referirme más al tema”, agregó.

Chaves había dicho que la primera dama guatemalteca estaba como refugiada política, desde hace meses, "por temor a una Fiscalía corrupta", lo cual fue desmentido por el Gobierno de Guatemala.