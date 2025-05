Rodrigo Chaves se disculpa por la afirmación que hizo sobre la esposa del presidente Guatemala, Bernardo Arévalo

Durante la conferencia de este miércoles, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, se disculpó con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, por haber afirmado que la esposa de su homólogo, Lucrecia Peinado, se encontraba como refugiada política en México.

“Mis disculpas a mi apreciadísimo amigo, el presidente de Guatemala, don Bernardo Arévalo: fue algo que no debí haber dicho”, dijo Chaves. “Está bien que me hayan contradicho y que hayan dicho que eso no es una realidad. Yo no voy a entrar en debates con un colega a quien aprecio muchísimo, ni voy a referirme más al tema”, agregó.

El presidente Rodrigo Chaves se disculpa con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. “Simplemente extiendo una disculpa humilde y sincera al pueblo de Guatemala", dijo. (Casa Presidencial/Casa Presidencial)

Chaves dijo que la palabra que “debe prevalecer” es la de Arévalo, y “yo ahí me bajé de ese tema inmediatamente”.

El mandatario dijo que no va a revelar sus fuentes ni refutar la versión oficial del gobierno de Guatemala. “Simplemente extiendo una disculpa humilde y sincera al pueblo de Guatemala, pero especialmente a mi colega y amigo Bernardo Arévalo, a quien le envío un abrazo desde aquí”, añadió.

La falsa afirmación

Hace una semana, Chaves aseguró que la primera dama de Guatemala desde hace meses se encontraba en México, “por temor a una Fiscalía corrupta”, y esto supuestamente obligó a que el presidente Arévalo enviara “a su señora esposa a asilo político, para que no lo traten de golpear por ahí”.

La referencia a la primera dama guatemalteca la hizo Chaves poco después de que le preguntaran sobre el llamado que se hizo en redes sociales a reservistas de la Fuerza Pública y veteranos para que le mostraran su apoyo en un evento en San Carlos. “Yo conozco lo que se viene gestando: hay un movimiento muy fuerte, muy muy fuerte, no sólo en San Carlos, sino en muchas partes del país, diciendo que ‘la democracia se defiende’, y que no van a permitir un golpe de Estado judicial”, respondió.

Seguido, el mandatario agradeció a estas personas que lo apoyan, y que, según él, no permitirían “lo que pasa en Perú, donde el Poder Judicial despide a quien se le da la gana: presidente, vicepresidente y ministros, o los arrincona tanto que los hace renunciar”.

Luego de esto, puso el ejemplo del falso “refugio” de la primera dama de Guatemala en México.

Respuesta de Guatemala

Al día siguiente, el Gobierno de Guatemala respondió que la primera dama Lucrecia Peinado se encuentra cumpliendo una agenda previamente establecida, que combina actividades oficiales internacionales con otras de caracter personal y familiar.

La Presidencia de Guatemala informó que Lucrecia Peinado, desde finales de 2024 e inicios de 2025, ha recibido diversas invitaciones que, tras un proceso de priorización, “la han llevado y la llevarán aún en las próximas semanas a participar en al menos tres actividades internacionales”.

El gobierno guatemalteco aseguró que estas actividades incluyen acompañamientos al presidente Arévalo, así como su participación “en espacios de trabajo con sus homólogas primeras damas y caballeros de otros países”.

“En el marco de esta planificación, la primera dama inició su viaje con una visita familiar a México. Posteriormente, participó en el reciente encuentro de primeras damas en la República de Panamá“, informó el gobierno guatemalteco.

“Confiamos en que cualquier confusión generada recientemente será superada con la verdad y la transparencia que caracteriza al Gobierno de Guatemala y a la primera dama de la nación”, apuntó la Presidencia de Guatemala.