Exdirector de Policía condenado por narcotráfico convoca a movimiento en apoyo a Rodrigo Chaves

José Fabio Pizarro Espinoza, exdirector de la Fuerza Pública que fue condenado por narcotráfico, convocó a un movimiento de apoyo en favor del presidente Rodrigo Chaves en un grupo de veteranos y reservistas de la Policía.

Mediante mensajes y audios enviados al grupo, Pizarro hizo la convocatoria para el 23 de mayo en San Carlos. Mencionó que él ha estado en contacto con colaboradores del presidente, los cuales están muy interesados en que ellos estuviesen presentes. Una fuente con conocimiento de los hechos confirmó a La Nación la convocatoria de Pizarro.

A su vez, el excomandante Minor Vargas, a quien el exdirector de la Fuerza Pública identifica en un mensaje como el contacto para confirmar asistencia, corroboró al medio CR Hoy que Pizarro es una de las personas que está a cargo de los grupos y que está convocando a exoficiales y reservistas a unirse el 23 de mayo.

El exdirector de la Fuerza Pública, Fabio Pizarro Espinoza, cuando fue detenido por narcotráfico en el 2017. Foto:

“Los que estén interesados me dejan saber para organizarme con ellos acá efectos logísticos, de alimentación y transporte, lo que necesiten”, dijo refiriéndose a “exmiembros de batallón”, expolicías y un “comando San Carlos”.

“Podemos hacer una buena presentación ante ese señor, uniformados, fatigona, bien bonitos”, agregó.

José Fabio Pizarro Espinoza fue condenado a 10 años de cárcel, en mayo del 2018, luego de someterse a un proceso abreviado en el que aceptó ser responsable del delito de tráfico internacional de drogas.

LEA MÁS: Exdirector de la Fuerza Pública condenado por narco busca insistente su libertad

La Policía lo detuvo el 21 de junio del 2017 cuando escoltaba un camión ganadero con 237 kilos de cocaína, en la ruta 27, en el cantón de Orotina.

En el vehículo pesado, viajaban dos hombres, de apellidos Monterrey Potoy y Cantillo Mora, mientras que en un automóvil Hyundai Tucson modelo 2016, que aparece inscrito en un rent a car, iban Pizarro y otra persona de apellido Pineda.

El exdirector policial quedó libre en el 2022.

LEA MÁS: Liberado José Fabio Pizarro, el exdirector de Fuerza Pública condenado por narcotráfico

José Fabio Pizarro, de 56 años, dejó las celdas este 21 de julio del 2022 a las 9:14 a. m. Foto: Cortesía

Minor Vargas confirma que Pizarro pide apoyo para Chaves

Después de que el excomandante Minor Vargas confirmó a CR Hoy que Pizarro hizo la convocatoria, dijo a La Nación que no se quería referir al tema. No obstante, confirmó que el exdirector policial está pidiendo apoyo para Chaves.

“Se están diciendo cosas que no son, tal vez por intereses políticos de otros partidos, ya la están emprendiendo en contra del coronel Pizarro. El coronel Pizarro simplemente no está gestando ninguna situación anómala. Está diciendo apoyemos al presidente, démosle la voz de aliento, la voz de apoyo”, dijo.

-¿Entonces si está involucrado en dar esta voz de apoyo?

-“No no no, él no está a cargo de nada de eso. Simplemente es apoyar, como estoy apoyando yo, como están apoyando miles de veteranos de Fuerza Pública”.

‘No somos un grupo paramilitar’

Vargas declaró a que su grupo es apolítico. “No somos un grupo militar o paramilitar, ni incitadores ni alborotadores como muchos medios de prensa, que no son ustedes, quieren hacer ver”, dijo.

“Le voy a ser honesto: él (Pizarro) y yo somos muy amigos desde hace años, trabajamos en el gobierno juntos. Desconozco cualquier audio que esté circulando, le hablo con el principio de la verdad, no he escuchado ningún audio hasta el momento”, agregó.

En su criterio, es necesario apoyar a Chaves después de los operativos judiciales del martes, en los que la Fiscalía y el OIJ detuvieron temporalmente al exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, por supuestamente haber favorecido a MECO en el contrato para la reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia.