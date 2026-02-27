Giovanni Delgado, autor del amparo contra subasta de frecuencias: ‘Hoy se escribe una nueva página en la libertad de comunicación en Costa Rica’

Giovanni Delgado Castro junto a su padre, Giovanni Delgado Hidalgo, quien lo inspiró a presentar el recurso de amparo contra la subasta de frecuencias, al no concebir que pudiera quedarse sin escuchar los partidos de fútbol por radio.

Giovanni Delgado Castro, el costarricense que presentó el recurso de amparo que derivó en la anulación de la subasta de frecuencias de radio y televisión abierta, celebró este viernes la decisión de la Sala Constitucional que dejó sin efecto el proceso impulsado por el Gobierno.

La resolución declaró con lugar la acción interpuesta por Delgado, quien cuestionó el diseño y las condiciones económicas del concurso para adjudicar 85 bandas del espectro radioeléctrico.

“Estoy muy feliz y contento. Acabo de recibir la noticia de que declararon con lugar el recurso”, afirmó tras conocer el fallo esta tarde poco antes de las 5 p.m.

El vecino de Paraíso de Cartago sostuvo que su acción buscaba proteger el acceso a la radio y la televisión abierta como medios de comunicación para todos los sectores de la población.

“El recurso especialmente hace justicia para aquellas personas de los pueblos alejados, aquellas personas que encontramos en la televisión y radio un medio de comunicación para todos los costarricenses”, expresó.

Aunque indicó que aún no conoce el texto íntegro de la sentencia, aseguró que el fallo tiene un significado más amplio.

“No conozco el fondo del recurso todavía, pero si algo estoy seguro es que la Sala votó por Costa Rica”, dijo.

Delgado interpretó la decisión como un hito en materia de libertad de expresión.

“Hoy se escribe una nueva página en la libertad de comunicación en Costa Rica”, manifestó.

También dedicó la resolución a sus padres y a quienes crecieron escuchando radio en el país.

“Se lo dedico a mis padres, a aquellas personas que crecieron con la radio, con el cariño, con el amor, con la esperanza de la libertad en Costa Rica, de poder expresar y mantener ese derecho. Y por aquellas personas que aún creemos en los medios de comunicación y en la libertad de prensa”.

La sentencia de la Sala Constitucional obliga ahora a replantear el modelo de asignación de frecuencias de radio y televisión abierta en el país.

El proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión se desarrolló en medio de la salida anunciada de varias emisoras y canales que optaron por no participar debido a los altos costos de pujar por las bandas del espectro radioeléctrico.

Entre quienes adelantaron que apagarían transmisiones tras no concursar en la subasta de Sutel figuran Radio Sinfonola (90.3 FM), Radio Musical (97.5 FM) y Radio Hit (104.7 FM), así como cinco frecuencias de Cadena Radial Costarricense: CRC 89.1, 94.7 FM, 95.9 FM, Azul 99.9 FM y 103.1 FM.

En televisión abierta en Costa Rica, tampoco participaron Telefides ni Canal 1.