El País

Giovanni Delgado, autor del amparo contra subasta de frecuencias: ‘Hoy se escribe una nueva página en la libertad de comunicación en Costa Rica’

Autor del amparo contra subasta de frecuencias celebra y afirma que fallo abre nueva etapa para la libertad de comunicación en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
“Como ciudadanos tenemos el deber de defender la democracia. Tengo fe en ella y hoy vuelvo a creer, aunque haya estado en peligro estos años”. Giovanni Delgado Castro con su papá Giovanni Delgado Hidalgo. Fotografía:
Giovanni Delgado Castro junto a su padre, Giovanni Delgado Hidalgo, quien lo inspiró a presentar el recurso de amparo contra la subasta de frecuencias, al no concebir que pudiera quedarse sin escuchar los partidos de fútbol por radio. (Giovanni Delgado /Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Giovanni Delgado CastroSala ConstitucionalSala IVRecurso de amparoSubasta de frecuencias
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.