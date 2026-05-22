El País

Gasolina regular subiría a casi ¢800 por litro: vea los datos que tiene la Aresep

Los precios están en consulta pública y la decisión se tomará en una semana

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Por Sebastián Sánchez
Precios en la gasolina podrían llegar a los 800.
Precios en la gasolina podrían llegar a los ¢800. (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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