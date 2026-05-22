Gasolina regular subiría a casi ¢800 por litro: vea los datos que tiene la Aresep

Precios en la gasolina podrían llegar a los ¢800.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) tramita un nuevo incremento en el precio de las gasolinas con base en los gastos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). De acuerdo con los datos preliminares, el litro de gasolina plus subiría a casi ¢800. En cambio, el diésel bajaría.

La consulta sobre el cambio de precios se publicó este jueves en el diario oficial La Gaceta. Según explicó la encargada de prensa de Aresep, Carolina Mora, este ajuste corresponde al que se realiza cada mes.

La gasolina súper pasaría de ¢733 a ¢753; la plus o regular de ¢748 a ¢799, y el diésel bajaría de ¢716 a ¢670.

“Recope presenta una información. Aresep realiza un informe técnico, hace el cálculo de cuál va a ser la variación de cada uno de los productos y lo somete a este proceso de consulta pública que es el que estamos publicando. Hasta el próximo viernes (29 de mayo) estaríamos resolviendo”, dijo Mora.

La funcionaria agregó que el ajuste se debe a las variaciones del mercado internacional.

El precio del petróleo ha subido como consecuencia de la guerra e inestabilidad en Medio Oriente.

Este jueves, la Aresep también aprobó de oficio un incremento generalizado en las tarifas de autobuses y taxis.

¿Cómo participar en la consulta pública?

Las personas interesadas podrán presentar su posición a favor o en contra, debidamente fundamentada, mediante alguna de las siguientes vías:

Mediante escrito firmado, en el caso de las personas jurídicas, dicho documento debe ser suscrito por el representante legal de la entidad y aportar certificación de personería jurídica vigente.

Debe venir acompañado de fotocopia de la cédula. El escrito podrá remitirse:

Por fax al número 2215-6002

al número Por medio del único correo electrónico oficial consejero@aresep.go.cr: el documento deberá contar con firma digital; en su defecto, deberá enviarse escaneado con la firma manuscrita y cumplir todos los requisitos indicados.

el documento deberá contar con firma digital; en su defecto, deberá enviarse escaneado con la firma manuscrita y cumplir todos los requisitos indicados. De forma presencial en las oficinas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), ubicadas en el edificio Turrubares del Oficentro Multipark, Guachipelín de Escazú, San José

El plazo para presentar observaciones vence el miércoles 27 de mayo de 2026. El escrito deberá indicar un medio para recibir notificaciones

Consulta del expediente y asesorías:

El expediente puede consultarse presencialmente en las instalaciones de la Aresep, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., o descargarse desde el sitio web www.aresep.go.cr, sección Expedientes, correspondiente al expediente ET-053-2026.

Para asesoría e información adicional, las personas interesadas pueden comunicarse con el Consejero del Usuario al correo electrónico consejero@aresep.go.cr o a la línea gratuita 8000-273737.