Aprueban alza generalizada en tarifas de buses y taxis

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó un aumento extraordinario en las tarifas de autobuses y taxis debido al incremento en los precios internacionales de los combustibles.

El ajuste establece un alza general del 5,43% en el servicio de buses . Por su parte, el incremento para los taxis oscila entre el 1,39% y el 2,82% , según la base de operación y el tipo de vehículo.

La institución reguladora inició este estudio tarifario de oficio. La medida responde a las consecuencias del conflicto bélico en Medio Oriente, el cual se considera un caso fortuito por ser un factor externo ajeno al control nacional.

Esta situación afectó directamente el flujo de caja de los operadores desde el pasado 17 de abril. Según Aresep, el ajuste busca resguardar la continuidad, seguridad y sostenibilidad del servicio público.

El combustible representa aproximadamente el 28% de los costos operativos en los autobuses y el 12% en los taxis. Como ejemplo del impacto en el diésel, según Aresep, se registró un primer aumento de ¢35 y un segundo incremento de ¢151. Actualmente se encuentra en consulta pública una propuesta de rebaja de ¢46.

Alzas

En el servicio de autobús, el alza del 5,43% aplica para todas las rutas que cuentan con un operador designado y un título habilitante vigente, ya sea mediante concesión o permiso.

El 28,3% de los pasajes tendrá una variación de entre ¢15 y ¢20, mientras que el 28% variará entre ¢25 y ¢40. Solo el 3,5% de las tarifas totales del país experimentará un incremento superior a los ¢300.

La Aresep detalló ejemplos específicos de los nuevos costos en rutas reguladas.

El pasaje de la ruta San José - Cementerio - Sabana pasa de ¢295 a ¢310.

pasa de ¢295 a ¢310. La ruta Heredia - San Antonio de Belén sube a ¢355

sube a ¢355 Alajuela - San Pedro de Poás aumenta a ¢710

aumenta a ¢710 Cartago - Tres Ríos costará ¢370

costará ¢370 En recorridos largos, la tarifa de Ciudad Quesada - La Fortuna sube a ¢1.705, Liberia - Nicoya a ¢1.945, y Puntarenas - Sardinal a ¢1.010.

El incremento para los taxis oscila entre el 1,39% y el 2,82%. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los vehículos que operan en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) también modifican sus precios con aumentos entre 1,39% y 2,82%, según base de operación y tipo de vehículo.

Las nuevas tarifas de autobuses regirán dos días hábiles después de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Este plazo responde a la necesidad de actualizar las plataformas del Sistema Nacional de Pago Electrónico en el Transporte Público administrado por el Banco Central de Costa Rica.

En el caso de los taxis, los usuarios pagarán los nuevos montos el día natural siguiente a dicha publicación. Los ciudadanos pueden verificar los datos vigentes en la aplicación móvil de la entidad o en su sitio web corporativo.