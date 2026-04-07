El País

Foro de ‘La Nación’ discutirá lo que usted debe saber sobre el retiro del ROP

Este jueves, directores de operadores de pensiones y analistas hablarán sobre qué es el ROP, sus características e implicaciones de un retiro anticipado

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Por Irene Rodríguez
A partir de abril, entrarán en vigencia las nuevas reglas del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), establecidas por la Superintendencia de Pensiones (Supén). La reforma introduce fondos generacionales, que dividen a los afiliados en cuatro grupos según su edad y nivel de riesgo, con el objetivo de mejorar la administración de los recursos de los trabajadores y jubilados.
El Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) es complementario a la pensión del IVM o el Poder Judicial, varias iniciativas de ley pretenden el retiro anticipado. (Canva/Canva)







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Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

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