Fiscalía y OIJ tramitan denuncias por daños y coacción tras toma estudiantil de la Rectoría UCR

La toma del edificio de Rectoría de la Universidad de Costa Rica inició el pasado 22 de abril y concluyó el 13 de mayo tras un acuerdo entre estudiantes y autoridades universitarias.

El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tramitan dos denuncias relacionadas con la toma estudiantil del edificio administrativo B (Rectoría) de la Universidad de Costa Rica, iniciada el 22 de abril.

“La Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José confirmó que recibió una denuncia, la cual se tramita bajo el expediente 26-001132-0175-PE”, indicó la institución ante una consulta de La Nación.

Según confirmó el Ministerio Público, esa causa se investiga por el presunto delito de daños.

El edificio, ubicado en San Pedro de Montes de Oca, fue ocupado por estudiantes como parte de una protesta contra el rector de esa casa de enseñanza, Carlos Araya Leandro, y por las fallidas negociaciones entre las universidades públicas y el Gobierno sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.

El 13 de mayo, los estudiantes y las autoridades universitarias alcanzaron un acuerdo tras un proceso de negociación que abordó un pliego de 69 solicitudes y que se desarrolló entre el 4 y el 12 de mayo.

El Ministerio Público también informó de que en el OIJ se tramita otra denuncia, bajo el expediente 26-011433-0042-PE, por el supuesto delito de coacción.

Ambas causas se mantienen contra persona ignorada, lo que significa que, por el momento, no hay personas imputadas individualizadas.

Estudiantes devolvieron el edificio

Los estudiantes de la UCR entregaron el edificio de la Rectoría este viernes 15 de mayo. (Cristian Mora/La Nación)

Al ser las 5:20 p. m. del viernes 15 de mayo, el Movimiento Estudiantil Autónomo de la UCR entregó a las autoridades el edificio de Rectoría, ubicado en la sede central Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca.

La devolución se materializó mediante una salida simbólica por la puerta principal del edificio. Los jóvenes fueron aplaudidos por sus compañeros presentes al momento y comenzaron a cantar consignas.

Consignas escritas en las paredes de la Rectoría. (Cristian Mora/La Nación)

Por parte de las autoridades, solo se encontraba la vicerrectora de Vida Estudiantil, Leonora De Lemos Medina. La administración universitaria colaboró con dos carros tipo pick-up para el retiro de sus pertenencias.

El rector, Carlos Araya Leandro, no se encontraba al momento de la entrega. Tras la salida, los jóvenes se dirigen hacia la Plaza de la Libertad de Expresión, en esa misma sede universitaria.

Durante el tiempo en que los estudiantes permanecieron dentro del edificio, escribieron múltiples consignas enfocadas principalmente en la defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y en críticas contra el jerarca.