El País

Fiscalía y OIJ tramitan denuncias por daños y coacción tras toma estudiantil de la Rectoría UCR

Ocupación estudiantil del edificio se extendió durante 21 días y concluyó el pasado 13 de mayo tras un acuerdo con las autoridades universitarias

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Por Cristian Mora
Edificio de la Rectoría tomado por estudiantes de la UCR
La toma del edificio de Rectoría de la Universidad de Costa Rica inició el pasado 22 de abril y concluyó el 13 de mayo tras un acuerdo entre estudiantes y autoridades universitarias. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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