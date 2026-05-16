Así quedó el edificio de la Rectoría de la UCR tras la toma estudiantil (fotos y video)

Los estudiantes de la UCR entregaron el edificio de Rectoría.

El edificio de la Rectoría de la Universidad Costa Rica (UCR) fue entregado la tarde de este viernes 15 de mayo por parte del Movimiento Estudiantil Autónomo a las autoridades administrativas.

Las instalaciones, ubicadas en la sede central Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca, fueron tomadas desde el 22 de abril como protesta contra el rector de esa casa de estudios, Carlos Araya Leandro.

Durante el tiempo en que los estudiantes permanecieron dentro del edificio, escribieron múltiples consignas enfocadas principalmente en la defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y en críticas contra el jerarca.

Video muestra cómo quedó la Rectoría de la UCR

Los manifestantes reclamaron un “nulo acompañamiento” en las acciones impulsadas tras las fallidas negociaciones entre las universidades públicas y el gobierno para definir el FEES 2027.

Reprocharon el resultado de la negociación, en la que, mientras los rectores solicitaban un incremento del 2,94%, equivalente a más de ¢17.000 millones, el Poder Ejecutivo planteó un aumento del 0%.

Los jóvenes tomaron el edificio el 22 de abril. (Cristian Mora/La Nación)

Una de las entradas de Rectoría. (Cristian /La Nación)

Dentro del movimiento, también surgieron voces críticas por los gastos, revelados por La Nación, de poco más de ¢818.000 en servicios de alimentación en el restaurante El Novillo Alegre, entre setiembre y noviembre de 2025.

Gran parte del descontento estudiantil se dirigió contra el rector. (Cristian Mora/La Nación)

Pese a ser una de las principales exigencias, el jerarca de la UCR no renunció. (Cristian Mora/La Nación)

Acuerdo con estudiantes

El 13 de mayo, los estudiantes y las autoridades universitarias llegaron a un acuerdo tras un proceso que abordó un pliego de 69 solicitudes y se desarrolló entre el 4 y el 12 de mayo.

Aunque no se atendió la exigencia de renuncia del rector, sí se alcanzó consenso en aspectos relacionados con la defensa del FEES, la realización de un estudio actuarial sobre el manejo de ese fondo, becas y la no criminalización de la protesta, entre otros.

La defensa del FEES es un eje central de la protesta. (Cristian Mora/La Nación)