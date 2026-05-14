El País

Fin de la toma en la UCR: rector sigue, pero con permanencia condicionada

El edificio de la Rectoría de la UCR se encuentra tomado desde el pasado 22 de abril. Conozca los principales acuerdos

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Por Sebastián Sánchez
UCR
La noche de este miércoles 13 de mayo se firmaron los acuerdos para poner fin a la toma de la Rectoría de la UCR. (UCR/UCR)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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