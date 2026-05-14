El País

Estudiantes y Rectoría de la UCR alcanzan acuerdo tras toma de edificio

El edificio de la Rectoría se encuentra tomado desde el pasado 22 de abril

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Por Sebastián Sánchez
Edificio de la Rectoría tomado por estudiantes de la UCR
Edificio de la Rectoría de la UCR se encuentra tomado desde el 22 de abril. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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