Estudiantes y Rectoría de la UCR alcanzan acuerdo tras toma de edificio

Edificio de la Rectoría de la UCR se encuentra tomado desde el 22 de abril.

El Movimiento Estudiantil Autónomo de la Universidad de Costa Rica (UCR) anunció el cierre de las negociaciones con la Rectoría, tras alcanzar acuerdos luego del periodo de protesta que mantuvo ocupado el Edificio Administrativo B en la sede Rodrigo Facio.

El edificio de Rectoría se encuentra tomado desde el pasado 22 de abril y desde entonces, el movimiento estudiantil exigía la renuncia de Araya y otros pedidos, según un pliego de condiciones.

La agrupación estudiantil convocó a una conferencia de prensa conjunta para este miércoles 13 de mayo de 2026. La actividad iniciará a las 7 p. m. en la Sala Multiusos de la Plaza de la Autonomía, ubicada en Finca 2.

El objetivo de la reunión es dar a conocer los acuerdos tomados en la mesa de diálogo. Según el movimiento, el encuentro respeta la transparencia estipulada en el pliego petitorio original de los manifestantes. El espacio de información estará abierto al público general interesado en el proceso.

El comunicado no detalló cuándo será definitivamente levantada la toma del edificio.

Carlos Araya, rector de la UCR, sostuvo negociaciones con los estudiantes. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Además del descontento con Araya, la toma se dio un día después de que las negociaciones entre el Ejecutivo y las universidades fracasaron porque el gobierno propuso no aumentar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el 2027, mientras los rectores pedían un incremento del 2,94%, es decir más de ¢17.000 millones.

Ahora será la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, quien defina el presupuesto de ese fondo para el próximo año.