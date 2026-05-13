El País

Exministro Víctor Carvajal renunció al cargo de director del Sistema de Banca para el Desarrollo

Exjerarca del MAG dimitió tras menos de un mes en el cargo, en medio críticas por su nombramiento y una investigación abierta en la Fiscalía

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Por Juan Fernando Lara Salas
27/11/2023 Sabana Sur. Victor Carvajal, ministro de Agricultura en entrevista relacionada con los escáneres para detectar el posible ingreso y salida de droga.
El exministro Víctor Carvajal Porras renunció este miércoles como director del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). (Rafael Pacheco Granados)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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