Exministro Víctor Carvajal renunció al cargo de director del Sistema de Banca para el Desarrollo

El exministro Víctor Carvajal Porras renunció este miércoles como director del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).

El exministro de Agricultura y Ganadería Víctor Carvajal Porras renunció este miércoles como director interino del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), en medio de cuestionamientos por ese nombramiento y una investigación abierta en el Ministerio Público.

La salida de Carvajal fue comunicada por el Consejo Rector del SBD, que acordó asignar temporalmente las funciones relacionadas con la Dirección Ejecutiva de la Secretaría Técnica a Hilda Arroyo Bolaños, actual directora comercial y de desarrollo de la institución.

Según indicó el SBD en un comunicado, la medida busca “garantizar la continuidad operativa y administrativa” de la Secretaría Técnica mientras la plaza de dirección ejecutiva permanece vacante.

La institución aclaró que el acuerdo no constituye un nombramiento formal de directora ejecutiva, sino un recargo temporal de funciones de carácter administrativo.

Además, señaló que la decisión responde al cumplimiento de una medida cautelar dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, que impide realizar un nombramiento permanente hasta que se resuelva el proceso judicial correspondiente.

“El Sistema de Banca para el Desarrollo continuará ejecutando con normalidad sus programas de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, emprendedores, productores y sectores prioritarios de la economía nacional”, indicó la institución.

En el comunicado de prensa no se detallaron las razones por las cuáles Carvajal dejó el cargo menos de un mes después de su nombramiento, tras dejar la cartera del MAG el pasado 17 de abril.

Investigación penal

Ese día, dejó el gabinete para ocupar la dirección de Banca para el Desarrollo, puesto cuyo salario oscila entre los ¢6,5 millones y los ¢9,7 millones mensuales, de acuerdo con el portal de transparencia institucional del SBD. Como ministro, devengaba cerca de ¢4,5 millones.

Posteriormente, el 21 de abril, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó la apertura de una investigación penal relacionada con este nombramiento.

El Ministerio Público detalló entonces que la causa se tramitaba bajo el expediente N.° 26-000016-1878-PE. La denuncia fue presentada el 15 de abril en la sede de Cartago y luego trasladada a la fiscalía especializada tras una declaratoria de incompetencia.

El Sistema de Banca para el Desarrollo fue creado en el 2008 mediante la Ley N.° 8634 y funciona como un conglomerado de entidades orientadas al financiamiento e impulso de proyectos productivos técnica y económicamente viables. Su rectoría está a cargo de un Consejo Rector apoyado por la Secretaría Técnica.