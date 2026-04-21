Sucesos

Fiscalía de Probidad investiga nombramiento de Víctor Carvajal en Banca para el Desarrollo: lea los detalles de la denuncia

La Fiscalía de Probidad analiza una denuncia contra el exministro del MAG, Víctor Carvajal, por su nombramiento en el SBD.

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Por Yucsiany Salazar
27/11/2023 Sabana Sur. Victor Carvajal, ministro de Agricultura en entrevista relacionada con los escáneres para detectar el posible ingreso y salida de droga.
El 14 de abril Presidencia confirmó la salida de Víctor Carvajal como ministro del MAG, para sumir de forma interina la dirección de SBD. (Rafael Pacheco Granados)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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