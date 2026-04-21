Fiscalía de Probidad investiga nombramiento de Víctor Carvajal en Banca para el Desarrollo: lea los detalles de la denuncia

El 14 de abril Presidencia confirmó la salida de Víctor Carvajal como ministro del MAG, para sumir de forma interina la dirección de SBD.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó el inicio de una investigación penal en torno al reciente nombramiento de Víctor Carvajal, exministro de Agricultura y Ganadería, como director del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).

El Ministerio Público detalló que recibió el expediente número 26-000016-1878-PE y actualmente se encuentra en fase de análisis para proceder según corresponda legalmente.

La denuncia fue interpuesta formalmente el 15 de abril de 2026 en la sede de Cartago de dicha Fiscalía. Sin embargo, se trasladó a la Fiscalía especializada tras una declaratoria de incompetencia en la sede de Cartago.

Salario millonario y salida del MAG

El SBD es un mecanismo de financiamiento clave para emprendedores y pymes. Según el sitio de transparencia institucional, el cargo de director ejecutivo tiene un salario que oscila entre los ¢6,5 millones y los ¢9,7 millones. Como ministro, Carvajal percibía una remuneración de ¢4,5 millones.

El anuncio de su salida del Poder Ejecutivo se dio la noche del martes 14 de abril. Presidencia informó que el funcionario permanecería en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) hasta el viernes 17 de abril, tras ser nombrado de forma interina en el SBD.

Al día siguiente, en conferencia de prensa de Casa Presidencial, el presidente Rodrigo Chaves justificó dicho nombramiento como una decisión que responde a la necesidad de fortalecer una institución que, según dijo, estuvo “descabezada” durante años.

“El Sistema de Banca para el Desarrollo estuvo descabezado por años, pero sí tenía un director ejecutivo que no servía para mucho. Este gobierno se alegró cuando la Junta Directiva lo destituyó. Y ahora estaba descabezado, pero sin director ejecutivo”, expresó el mandatario.

La denuncia

El centro de la investigación radica en un posible conflicto de interés durante el proceso de selección del nuevo Director Ejecutivo del SBD, concurso que estaba siendo gestionado por la firma consultora externa KPMG.

De acuerdo con la relación de hechos presentada en la denuncia, el entonces ministro Carvajal habría acudido a las instalaciones de la empresa reclutadora el 23 de marzo de 2026 para participar en la aplicación de una prueba técnica obligatoria del concurso.

En ese momento, el funcionario fungía simultáneamente como miembro del Consejo Rector del SBD, el órgano jerárquico con la competencia exclusiva de elegir al director.

El documento señala que estar de los dos lados (como miembro del Consejo y como candidato al mismo tiempo) le habría permitido acceder a información privilegiada, otorgándole una ventaja indebida sobre otros candidatos.

Suspensión del concurso y nombramiento

La denuncia también señala una serie de movimientos inusuales en las fechas clave del proceso.

Se detalla que, apenas un día después de que Carvajal presuntamente realizara su prueba, la firma reclutadora notificó a varios aspirantes, entre el 24 y el 25 de marzo de 2026, sobre la suspensión temporal del concurso, sin brindar justificaciones públicas.

Semanas después, el 14 de abril de 2026, se anunció que Carvajal renunciaba a su cargo como Ministro de Agricultura y Ganadería tras haber ganado el concurso y ser nombrado como Director Interino del SBD.

El denunciante argumenta una violación al artículo 11 de la Constitución Política y a la jurisprudencia de la Procuraduría General de la República (PGR).

La petitoria de la demanda exige al Ministerio Público investigar a fondo la participación del exministro y determinar si hubo conflicto de interés debido a su condición simultánea como miembro del Consejo Rector del SBD, así como confirmar si existieron mecanismos de inhibición formal que garantizaran la imparcialidad del proceso.

Finalmente, en la denuncia se solicita a la Fiscalía que se emitan las recomendaciones o disposiciones que correspondan, a fin de salvaguardar los principios de probidad, transparencia e integridad en la función pública.