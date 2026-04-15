Rodrigo Chaves justifica nombramiento del ministro de Agricultura en dirección de Banca para el Desarrollo

Rodrigo Chaves justificó el traslado de Víctor Carvajal al Sistema de Banca para el Desarrollo tras su salida del MAG.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, justificó el nombramiento del ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Víctor Carvajal, en la dirección ejecutiva del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), otro puesto público con un salario elevado.

En la conferencia de prensa de este 14 de abril, Chaves afirmó que la decisión responde a la necesidad de fortalecer una institución que, según dijo, estuvo “descabezada” durante años.

“El Sistema de Banca para el Desarrollo estuvo descabezado por años, pero sí tenía un director ejecutivo que no servía para mucho. Este gobierno se alegró cuando la Junta Directiva lo destituyó. Y ahora estaba descabezado, pero sin director ejecutivo”, expresó el mandatario.

Chaves indicó que el 14 de abril le comunicaron que la Junta Directiva solicitó que Carvajal asumiera el cargo de director ejecutivo, quien “sabiamente se había apartado de todos los procesos de selección”, enfatizó el mandatario.

El mandatario dijo que el exjerarca del MAG trabajó en el control de la plaga del gusano barrenador y la protección de la polinización de las abejas. También, mencionó el impulso del areteo de ganado, la implementación de los primeros escáneres de la Operación Soberanía y la subasta digital del SENASA.

Salario millonario

El salario del nuevo cargo de Víctor Carvajal tiene un monto mínimo de ¢6,5 millones y uno máximo de ¢9,7 millones, según reporta el sitio de transparencia institucional del SBD.

Actualmente, el ministro devenga un salario de ¢4,5 millones.

En el anuncio, dado a conocer la noche de este martes por Presidencia a las 9:10 p. m., se indicó que el funcionario continuará en el MAG hasta el viernes 17 de abril porque fue nombrado de forma interina en el SBD.

Banca para el Desarrollo, que ahora dirigirá Carvajal, es un mecanismo de financiamiento para emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios de todas las actividades productivas, que está basado en la ley del mismo nombre.