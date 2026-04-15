Política

Rodrigo Chaves justifica nombramiento del ministro de Agricultura en dirección de Banca para el Desarrollo

Presidente afirma que la decisión busca fortalecer una institución

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Por Cristian Mora
Rodrigo Chaves y Víctor Carvajal
Rodrigo Chaves justificó el traslado de Víctor Carvajal al Sistema de Banca para el Desarrollo tras su salida del MAG. (Casa Presidencial/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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