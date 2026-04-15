Ministro de Agricultura renuncia para asumir otro puesto público con millonario salario

El ministro del MAG, Víctor Carvajal, renunció para asumir la dirección de Banca para el Desarrollo.

El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Víctor Carvajal, renunció a su cargo para ocupar otro puesto público con un millonario salario.

Se trata de la dirección del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).

El salario de este cargo tiene un monto mínimo de ¢6,5 millones y uno máximo de ¢9,7 millones, según reporta el sitio de transparencia institucional del SBD.

Actualmente, el ministro devenga un salario de ¢4,5 millones.

En el anuncio, dado a conocer la noche de este martes por Presidencia, se indicó que el funcionario continuará en el MAG hasta el viernes 17 de abril porque fue nombrado de forma interina en el SBD.

Banca para el Desarrollo, que ahora dirigirá Carvajal, es un mecanismo de financiamiento para emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios de todas las actividades productivas, que está basado en la ley del mismo nombre.