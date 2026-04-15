Política

Ministro de Agricultura renuncia para asumir otro puesto público con millonario salario

Ejercerá sus funciones en el MAG hasta el 17 de abril

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Por Sebastián Sánchez
27/11/2023 Sabana Sur. Victor Carvajal, ministro de Agricultura en entrevista relacionada con los escáneres para detectar el posible ingreso y salida de droga.
El ministro del MAG, Víctor Carvajal, renunció para asumir la dirección de Banca para el Desarrollo. (Rafael Pacheco Granados)







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Víctor CarvajalMAGBanca para el Desarrollosalario millonario
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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