‘Estuve en el terremoto de Cinchona y no hay punto de comparación’: costarricenses en Colombia relatan cómo vivieron el terremoto

Un fuerte temblor con epicentro en Chocó provocó decenas de muertes en Colombia. La Embajada de Costa Rica en Colombia mantiene abiertos sus canales de atención consular.

Costarricenses residentes en Colombia relataron los momentos de angustia que vivieron durante el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste del país suramericano la mañana del lunes 10 de agosto.

Daniela Alfaro es oriunda de Río Segundo de Alajuela y vive en Bogotá desde hace 4 años. La tica se encontraba en un edificio de más de 17 pisos durante el sismo. Ella no sufrió lesiones físicas y el inmueble no presentó daños.

“Si te hablo de una comparación con Costa Rica, estuve en el de Cinchona y no hay punto de comparación. Fue mucho más fuerte el de acá”, expresó Alfaro.

Otro costarricense, Fabricio Molina, vive en Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquía. Él estaba en el piso 22 de su edificio. Molina calificó el evento sísmico como “muy fuerte”.

La estructura donde reside quedó con grietas en los marcos de las puertas. Además, el costarricense relató la caída de objetos y problemas de estabilidad en el servicio de internet de la zona.

Caída de objetos en una vivienda en Medellín, Colombia. (Cortesía/Fabricio Molina)

Miedo en las personas

Jeimy Arauz habita en Caldas, en el departamento de Antioquía. Ella indicó que observó a muchas personas asustadas en las calles.

Según Arauz, la población local no está acostumbrada a temblores de esa intensidad. Alfaro y Molina coincidieron con Arauz sobre la ansiedad en la población.

“Sí, vi muchas personas mayores afectadas, como con crisis nerviosas. Hay personas que sí fueron atendidas, por eso precisamente”, añadió Alfaro.

Arauz señaló que en su municipio no sintió réplicas ni hubo afectaciones en los servicios básicos.

Consulado no registra costarricenses afectados

El Consulado General de Costa Rica en Colombia informó que hasta el momento no registra personas costarricenses afectadas ni solicitudes de asistencia consular tras el sismo.

De acuerdo con el padrón consular, aproximadamente 2.000 costarricenses están registrados en Colombia. De ellos, alrededor de 100 residen en las zonas que presentan mayores afectaciones.

El movimiento afectó particularmente los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, así como las ciudades de Cali, Manizales, Pereira y Quibdó, según informó el consulado.

Por su parte, la Embajada de Costa Rica en Colombia abrió vías de comunicación directas para atender las solicitudes de asistencia consular de los costarricenses afectados por el terremoto.

Los nacionales pueden comunicarse al correo electrónico concr-co@rree.go.cr o al número telefónico +57 313 841 3850.

Terremoto sacude Colombia

El fuerte terremoto tiene un saldo de al menos 111 muertos en Pereira y varios heridos y edificios afectados en el oeste del país, según las autoridades y reporteros de la AFP.

El terremoto tuvo una magnitud de 7,4 según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos, y una profundidad de unos 80 km con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó (oeste).

En una conferencia de prensa posterior al Puesto de Mando Unificado instalado para atender la emergencia, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 111 personas.

El mandatario entregó además el siguiente balance preliminar de la emergencia:

111 fallecidos

87 heridos

37 viviendas destruidas

61 edificios colapsados

18 centros de salud averiados

18 vías afectadas

1 aeropuerto afectado