El País

‘Estuve en el terremoto de Cinchona y no hay punto de comparación’: costarricenses en Colombia relatan cómo vivieron el terremoto

Costarricenses en Colombia reportan momentos de pánico, grietas en edificios y crisis nerviosas en la población tras el terremoto en Chocó

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Por Marianela Arias Vilchez
Un fuerte temblor con epicentro en Chocó provocó decenas de muertes en Colombia. La Embajada de Costa Rica en Colombia mantiene abiertos sus canales de atención consular.
Un fuerte temblor con epicentro en Chocó provocó decenas de muertes en Colombia. La Embajada de Costa Rica en Colombia mantiene abiertos sus canales de atención consular. (Cortesía/Daniela Alfaro)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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